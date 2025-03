Il gruppo consiliare Futura Quiliano attacca l’amministrazione: “Assente la manutenzione ordinaria”

Quiliano. “Il nostro gruppo consiliare Futura Quiliano apprezza alcuni risultati ottenuti dall’amministrazione di Quiliano, quali, ad esempio, la recente ‘Bandiera Sostenibile’ 2025, ma auspica un cambio di passo nella gestione dell’attività ordinaria. Come in più occasioni abbiamo evidenziato, attraverso segnalazioni o interventi in Consiglio Comunale, è necessario che l’amministrazione metta in atto un piano di interventi puntuali e programmati; organizzazione di cui oggi non si vede traccia”. Lo scrive, in una nota, il capogruppo di minoranza Rodolfo Fersini.

“Gestire in modo ordinato il verde pubblico, pulire le cunette, intervenire tempestivamente per tappare le buche sono attività indispensabili per preservare il fondo stradale. È vero che tali lavori non trovano “spazio” sui giornali, ma sono fondamentali per il benessere della Comunità – spiega -. Molte sono le strade, soprattutto nelle frazioni e nelle borgate, che necessitano di interventi urgenti per ripristinare il fondo stradale, gravemente dissestato anche a causa dei lavori della fibra ottica che hanno imperversato”.

“Il gruppo consiliare Futura Quiliano ha, in particolare, segnalato la condizione in cui versa via Boagni nel tratto tra l’incrocio con via don Peluffo e la Scuola dell’Infanzia B. Ferro; per tale via gli interventi sono ineludibili anche in considerazione dell’utenza della suddetta scuola. In questo caso, si sarebbe potuto evitare il crearsi di una situazione potenzialmente pericolosa per tutti gli utenti della strada, se l’Amministrazione avesse diversamente utilizzato gli oneri di urbanizzazione di recenti interventi attuati in quella zona”, conclude.