Il gran finale del progetto “Cinema oltre lo schermo”, coinvolti oltre 2.500 studenti liguri

Liguria. Oltre 2.500 studenti di oltre 20 istituti superiori liguri hanno partecipato al progetto “Cinema oltre lo schermo”, ideato da Alesbet e realizzato da Circuito Cinema Scuole con il sostegno di Regione Liguria. Gran finale domani – martedì 18 marzo 2025 – ore 10 al cinema Sivori di Genova (salita S. Caterina 54 r) con la proiezione del documentario “Il coraggio della libertà 70 anni di generazioni consapevoli” di Alessandro Pasian e Francesco Guazzoni, seguito dagli interventi della presidente dell’Aied Mercedes Bo e dello storico Luca Borzani.

Il film racconta 70 anni di storia d’Italia, attraverso le tappe che hanno portato alla conquista dei diritti civili in Italia, con le testimonianze, tra gli altri, di Emma Bonino, Franco Grillini, Gianfranco Porta, Mario Puiatti, Anna Sampaolo, Chiara Saraceno e materiali d’archivio provenienti da Istituto Luce, Teche Rai, Fondazione Cineteca di Bologna.

È l’ultimo tassello di una rassegna iniziata il 12 novembre 2024, con 9 proiezioni e altrettanti incontri in sei sale della Liguria: Il Nuovo della Spezia, il Centrale di Sanremo, Augustus di Rapallo, Nuovofilmstudio di Savona, Centrale di Imperia e Sivori di Genova.

Oltre a “Il coraggio della libertà” gli studenti hanno assistito alla proiezione dei film “Proxima” di Alice Winocour, “Il patto del silenzio” di Laura Wandel, “Mia” di Ivano de Matteo, “Il diritto di contare” di Theodore Melfi e “We Have a Dream” di Pascal Plisson.

Agli incontri hanno partecipato autorevoli esponenti di AIED – Associazione Italiana per l’Educazione Demografica, Centro Per Non Subire Violenza APS, Fondazione Chiossone e INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica. Cinque mesi per parlare di temi legati all’educazione civica, scienza e parità di genere, disabilità e inclusione, educazione sentimentali.