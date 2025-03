Il Genoa U18 vince il Torneo di Viareggio: è anche un trionfo savonese

Viareggio. Il Genoa U18 di Gennaro Ruotolo batte 1-0 la Fiorentina è vince il Torneo di Viareggio. Un risultato prestigioso per la società rossoblù, raggiunto sotto gli occhi della dirigenza, di mister Patrick Vieira e di illustri componenti dell’ambiente sportivo come l’ex CT della Nazionale Marcello Lippi.

E il prestigio entra anche nel savonese con la presenza di tre figure che hanno fatto parte del calcio dilettantistico locale. Ad esultare è il collaboratore tecnico Luca Spadoni, ex calciatore tra le altre Legino, Pietra e Finale e allenatore nelle giovanili giallorossoblù, il preparatore atletico Matteo Lardo, ex allenatore in seconda di Marco Mambrin al Ceriale nelle stagioni 2013/2014 e 2014/2015, il preparatore dei portieri Andrea Bellussi con un passato tra i pali del Savona in Serie D. Nello staff tecnico presente anche Cristiano Francomacaro, ex vice allenatore del Vado. I giocatori savonesi sul campo ad alzare il trofeo sono Martino Odero e Tommaso Piacenza.