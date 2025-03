Il futuro dei porti di Savona e Vado secondo Rino Canavese: “Subito il nuovo presidente o saranno guai”

Savona. Quale futuro per i porti di Savona e Vado? Che cosa ci si può aspettare con l’arrivo del nuovo presidente dell’Autorita’ di Sistema Portuale? Che cosa ha pagato e dovrà pagare Savona per colpa dell’unificazione con Genova?

Abbiamo chiesto di rispondere a Rino Canavese, rappresentante di Savona nel board dell’Autorità, così come il 24 febbraio scorso aveva risposto alle domande della nostra Giulia Magnaldi nella serie di servizi di IVG.it dedicati alla trasformazione della nostra provincia negli ultimi 25 anni.

Ing. Canavese, quando pensa possa essere nominato il nuovo presidente, che dovrà prendere il posto dei due commissari che reggono ora l’Autorita’?

Risponde Rino Canavese: “Siamo già in ritardo di almeno un anno e questo provoca una situazione di reale stallo. E’ tutto fermo, basti pensare alle Funivie”.

Savona dovrebbe contare di più nella nomina del presidente, anzi potrebbe addirittura esprimerlo in una logica dell’alternanza con Genova anche se è più piccola, forse proprio per questo. Non pensa che la nostra politica dovrebbe farsi sentire?

“Purtroppo quando si tratta dei nostri porti la logica è poco utilizzata. Mi accontenterei che il nuovo presidente sappia davvero che cosa è un porto, come funziona, e che incontri gli operatori portuali e ascolti le loro posizioni. Per quanto riguarda la nostra politica, devo dire invece che è unita. Lo sono i sei sindaci interessati, la Provincia, i terminalisti, che fanno la storia di qualunque porto e da noi sono tutti uniti, le categorie economiche, almeno in parte i sindacati”.

Potrebbe essere una soluzione “assegnare” a Savona almeno il segretario generale?

“No, credo che questo non sia giusto. Il segretario deve essere in assoluta sintonia con il presidente. Tutto ciò che avevo potuto fare quando ero presidente dell’Autorita’ di Savona era dovuto anche dal lavoro prezioso della mia segretaria Emma Mazzitelli. Lei sapeva come agire spesso senza neanche chiedermelo”.

Tutto comunque sembra tornare all’unificazione di Savona con Genova. E’ sempre convinto, lei che è un grande esperto di porti, che si sia trattato di un errore?

“Lo sono sempre di più. Volevano fermarci. Basti pensare che per ‘sottomettere’ Savona, ma salvare l’indipendenza di La Spezia, il governo del tempo fu costretto a unificare con Spezia anche Massa Carrara. Oggi Savona ha traffici in aumento in quasi tutti i settori, anche grazie alla piattaforma di Vado, in un metro quadrato facciamo quanto Genova fa in sei. A Genova ci sono investimenti per 3 miliardi e a Savona per cento milioni anche se noi contribuiamo per un quarto del valore dei traffici e del canone demaniale versato all’Autorita’. Numeri che parlano da soli, non opinioni”.

In sostanza lei non è ottimista…

“Ripeto, occorre nominare il prima possibile il nuovo presidente e capire come vuole muoversi. Se andiamo avanti così mancheranno gli investimenti, come per il secondo lotto della diga di Vado, e saranno guai”.