Il “Food Village” di Coop Liguria arriva a Savona

Savona. Per festeggiare con tutto il territorio i suoi 80 anni, Coop Liguria offre a soci e cittadini cinque tappe del tour del gusto “Food village”, che porterà in cinque piazze della Liguria un grande camion e alcuni gazebo dove ospitare lezioni di cucina, assaggi di vini guidati da sommelier e tante degustazioni e distribuzioni gratuite di prodotti Coop e prodotti del territorio: prime colazioni al mattino; caffè e dolcetti subito dopo pranzo e aperitivi prima di cena.

La terza tappa sarà a Savona, in piazza del Brandale, venerdì 21 marzo, dalle 17,30 alle 20, e poi sabato e domenica 22 e 23 marzo, dalle 10 alle 20.

In ogni territorio, il “Food Village” coinvolgerà importanti aziende locali. Nel caso di Savona saranno Buona compagnia gourmet e la cantina Donne della Torre.

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio della Regione Liguria e dei Comuni di Savona, Genova, Rapallo e La Spezia.

Oltre agli assaggi, saranno proposte visite guidate gratuite su prenotazione e test di assaggio nell’ambito del progetto “Approvato dai Soci”, che coinvolge i Soci nella valutazione del gradimento del prodotto Coop.

Tutte le attività sono gratuite ma le lezioni di cucina, le degustazioni di vino e le visite culturali vanno prenotate in anticipo.

Personale della Cooperativa sarà a disposizione per offrire informazioni sui vantaggi e i servizi riservati ai Soci, sui programmi Coop di attività culturali e per raccogliere le candidature di chi vuole lavorare in Coop.