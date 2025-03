Il Corecom Liguria compie 50 anni, il bilancio del 2024: prese in carico 1.100 istanze di conciliazione

Genova. Questa mattina, nella Sala Trasparenza di Genova, il presidente del Corecom Liguria, Manfredi Maglio, ha presentato il bilancio delle attività e i progetti futuri in occasione del 50° anniversario del Comitato, fondato nel 1975. Per l’occasione, è stato rinnovato il logo dell’ente.

“Oggi celebriamo un passaggio importante – ha dichiarato Maglio – per far comprendere l’utilità di un organo che, ampliando funzioni e compiti, è rimasto un riferimento nel mondo della comunicazione, televisiva e digitale”.

Il presidente del consiglio regionale, Stefano Balleari, ha sottolineato il valore del Corecom come garante della normativa vigente, mentre il consigliere delegato Alessio Piana ha evidenziato l’impegno del Comitato nell’informare i cittadini sui propri diritti, specialmente in un periodo di trasformazioni tecnologiche.

Liana Maggiano ha illustrato il progetto “Media Education”, volto a formare le persone più vulnerabili e contrastare la disinformazione. Ha inoltre ricordato l’attivazione di 81 “Punti digitale facile” per supportare i cittadini nell’uso delle tecnologie digitali.

Dal 2004, il Corecom ha gestito 34.733 istanze di conciliazione e oltre 2.100 istanze di definizione dal 2014. Sono state 13.104 le ore di monitoraggio sulle emittenti locali dal 2012 e 38.568 ore dedicate alla par condicio tra il 2020 e il 2024.

Nel 2024 il Corecom ha ricevuto 1.100 istanze di conciliazione, con un tasso di successo dell’85%. Per la vigilanza sulla par condicio, Agcom ha emesso 9 delibere, con 133 ore di monitoraggio Rai e 8.856 ore sulle emittenti locali. Il monitoraggio su obblighi pubblicitari e tutela dei minori ha coperto 840 ore.

Infine, il Corecom sta sviluppando un progetto pilota sulla “Media Education” per la terza età, con incontri pubblici per aiutare gli anziani a utilizzare le tecnologie in modo consapevole.