Il Comune di Alassio estingue anticipatamente sei mutui: liberate risorse per nuovi investimenti

Alassio. È stata approvata ieri in consiglio comunale, con astensione da parte della minoranza, la delibera proposta dall’assessore al bilancio del Comune di Alassio Patrizia Mordente riguardante l’estinzione anticipata di sei prestiti della Cassa Depositi e Prestiti per un totale di 445.373,54 euro.

L’estinzione anticipata dei mutui consentirà al Comune di Alassio di ottenere un’economia complessiva di circa 199 mila euro per interessi, a partire dal secondo semestre del 2025 fino alla scadenza naturale dei mutui estinti.

“Si tratta di un’operazione virtuosa – ha dichiarato l’assessore Mordente – che permette di ridurre l’indebitamento del Comune, diminuire la spesa per interessi passivi e le quote di capitale per ammortamenti, e liberare risorse economiche che potranno essere destinate sia a nuovi investimenti sia alla spesa corrente. Mi fa piacere sottolineare che il Comune di Alassio vanta un livello di indebitamento minimo e che da oltre dieci anni non viene stipulato alcun nuovo mutuo. Desidero esprimere un ringraziamento particolare alla dirigente del settore finanziario, dott.ssa Gabriella Gandino, e all’ufficio Ragioneria per il prezioso lavoro svolto a supporto di questa operazione finanziaria.”.

Il capogruppo di maggioranza e consigliere regionale Rocco Invernizzi ha commentato con soddisfazione: “Il Comune di Alassio si conferma il più virtuoso della provincia di Savona, liberando risorse preziose che potranno essere utilizzate per tanti servizi a favore della cittadinanza”.