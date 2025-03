Il Comune di Alassio acquisisce gli impianti di illuminazione pubblica da Enel Sole

Alassio. Con l’approvazione avvenuta durante il consiglio comunale dello scorso 6 marzo, con votazione favorevole da parte della maggioranza e astensione da parte dei consiglieri di opposizione, è stata ratificata la bozza dell'”Atto di cessione degli impianti di illuminazione pubblica di Enel Sole presenti nel territorio del Comune di Alassio”.

L’operazione prevede l’acquisizione da parte del Comune di Alassio del restante 50% degli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale che risultano ancora di proprietà di Enel Sole, pari a 2.074 centri luminosi su un totale di 4.076. L’acquisto, dal valore periziato di 119.581 euro, comprende pali stradali, lampioni, bracci e sostegni, oltre ai quadri elettrici e ai dispositivi connessi.

“L’illuminazione pubblica – spiega il consigliere comunale con incarico all’efficientamento e transizione ecologica, grandi opere e infrastrutture di livello regionale Martino Schivo – è un asset strategico per ogni città e grazie a questa operazione virtuosa portata avanti dalla nostra amministrazione comunale la totalità dell’infrastruttura tornerà sotto il pieno controllo pubblico, garantendo così una gestione più efficace e trasparente, oltre a costituire un elemento chiave per i futuri sviluppi in tema di efficienza energetica e Smart City. Un’importante finalità di questa acquisizione è quella di poter sfruttare al meglio il mercato liberalizzato per individuare, tramite gara pubblica, il miglior gestore del servizio di erogazione di energia elettrica e manutenzione degli impianti. La nostra amministrazione considera quindi questa operazione un passaggio fondamentale per il futuro di Alassio, mirata, insieme ad altre importanti iniziative a cui stiamo lavorando, a diventare una città sempre più sostenibile e all’avanguardia dal punto di vista tecnologico e dell’efficienza energetica”.