Il Ceriale batte 1-0 il Busalla all’andata delle semifinali, Mambrin: “Risultato prestigioso ma ho già ritrovato da un po’ la mia squadra”

Ceriale. Il primo round delle semifinali di Coppa Italia Promozione va al Ceriale: basta il gol di Molina per stendere il Busalla, capolista del Girone B. Una prestazione importante quella offerta dai giovani biancoblù che ora torneranno ad affrontare il campionato e poi, il 2 aprile, andranno in terra genovese a giocarsi il passaggio nella finale del torneo.

“I ragazzi sapevano che oggi non potevano dare il 70-80% e hanno dato il 100% – ha dichiarato Marco Mambrin ai microfoni del club -. Con questo impegno hanno portato a casa un risultato molto importante, molto di prestigio, contro una squadra che il Girone B lo sta tritando e che ha elementi di categoria superiore. Godiamoci questa bella serata”.

Il tecnico plaude la prova dei suoi e vuole sottolineare la sua soddisfazione anche per la maggior parte delle recenti uscite: “Domenica noi perdiamo 2-0 a Millesimo contro un’altra signora squadra ma la mettiamo in grossa difficoltà e siamo usciti a testa molto alta. Questo anche con la Sestrese. Forse le tappe negative le abbiamo avute con la Superba e Argentina, ma adesso è già un po’ che ho ritrovato la mia squadra”.

Sulla partita di domenica contro il Finale: “Ritroviamo tanti amici, però ahimè non possiamo giocare in vacanza. Io lo chiedo ai miei ragazzi. Non possiamo affrontare le ultime sei partite in maniera blanda, perché se no andiamo a Busalla tra qualche settimana e ci tritano. Quindi noi dobbiamo giocare ancora al 100%, magari dando spazio a chi è un po’ più rifiatato in questi giorni ma nello stesso tempo dobbiamo continuare il nostro percorso di crescita. I 40 punti sono stati raggiunti, ma mancano sei partite: bisogna almeno arrivare sopra quota 50“.

Sulla possibilità di guadagnarsi l’accesso in finale di coppa: “Per i ragazzi è un’occasione importante, è un’occasione anche di rimanere comunque sul libricino della storia di questa società e quindi ci dobbiamo provare. Sarà dura ma vogliamo sognare. Non costa nulla, vogliamo provarci“.