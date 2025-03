Il Borghetto torna a vincere, Rattalino: “Grandissima soddisfazione, questo è il campionato più equilibrato degli ultimi anni”

Dego. Una vittoria fondamentale, che mancava da tanto, quella del Borghetto in casa del Dego con la doppietta di Tommaso Quartieri. Un 2-1 che permette ai granata di mantenere le distanze dalle zone pericolose: sono due i punti dall’Oneglia, la squadra più in alto nella griglia playout.

“Ieri abbiamo vinto una partita importantissima contro un avversario che ritornava sul proprio campo dopo tanti mesi – ha dichiarato mister Simone Rattalino -. Siamo stati bravi a concedere poco, a giocare con grandissima attenzione e applicazione e a colpire nei momenti giusti del match. I tre punti spero ci diano un pizzico di serenità in più per le partite che andremo ad affrontare. Il nostro obiettivo è la salvezza e in questo campionato, che è il più equilibrato degli ultimi anni, ogni partita è davvero difficile“.

Era da inizio dicembre che il Borghetto non vinceva, ovvero dalla partita contro l’Imperiese: “Assaporare i tre punti dopo tanto tempo è stata una grandissima soddisfazione. Ad essere onesto il lavoro in settimana e le prestazioni non sono mai mancate e questo credo sia stato e debba essere l’ingrediente principale per raggiungere il nostro obiettivo”. Comunque un percorso in linea con i programmi per i borghettini tornati a disputare la Prima Categoria in questa stagione: “Questo gruppo è una squadra giovane con tanti giocatori che affrontano il campionato per la prima volta e ogni tanto pecca di qualche ingenuità che ci ha impedito di raccogliere qualche punticino in più”.

Domenica all’Oliva arriverà la capolista Baia Alassio Auxilium: “Affronteremo la squadra del mio amico Enrico Sardo, che è prima con merito. Noi la affronteremo con il giusto rispetto ma senza timore e con la grande voglia di tornare a fare punti in casa. Il Borghetto deve scendere in campo ogni domenica con voglia, intensità e applicazione“.

“La salvezza è, come detto in precedenza, il nostro obiettivo e non è per nulla scontato visto il livello del campionato e che siamo una delle pochissime realtà del girone a costo zero. La squadra ha sempre lavorato in maniera seria e la società ci mette in condizione di lavorare con grande serenità, non facendoci mancare niente. Ora il focus è sul raggiungimento dell’obiettivo attuale. Un volta raggiunto, ci sarà modo e tempo di parlare in tutta tranquillità con la società circa gli obiettivi futuri“, conclude.