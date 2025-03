Il 27 aprile torna il Triathlon di Andora: già un centinaio gli iscritti alla gara di nuoto, bici e corsa

Andora. Manca esattamente un mese all’edizione 2025 del Triathlon di Andora, che torna a svolgersi dopo un anno di stop. La gara si terrà il 27 aprile ed è stata inserita nel calendario della Federazione Italiana Triathlon.

La competizione si svolgerà su distanza sprint e assegnerà punteggio rank e vedrà lo svolgimento delle tre frazioni ricalcando i tracciati storici. La frazione di nuoto partirà dalla battigia dei Bagni Pepito e si concluderà sulla battigia dei Bagni Pubblici, su un giro da 750 metri. Il percorso ciclistico di 22 chilometri è prevalentemente pianeggiante, con un dislivello per l’intero percorso di soli 141 metri. Il percorso podistico si snoda, invece, all’interno del Comune di Andora. Completamente pianeggiante è un anello di 2,5 chilometri che dovrà essere affrontato dagli atleti per due volte per un totale di 5 chilometri. La gara sarà aperta anche alle categorie del Paratriathlon.

Daniele Moraglia dell’Asd Riviera Triathlon 1992 dichiara: “Ad ora abbiamo superato le cento iscrizioni. Confrontando i dati con le precedenti edizioni, abbiamo notato che quest’anno stiamo andando leggermente meglio rispetto allo stesso periodo dell’ultima edizione. Lo sforzo di rinnovo e ripresa del Triathlon di Andora è piuttosto importante e per questo voglio ringraziare l’amministrazione comunale e l’assessore allo sport Ilario Simonetta, che ci stanno aiutando a rilanciare questa gara che purtroppo l’anno scorso si è fermata”.

“Quest’anno vogliamo ‘prendere le misure’ con la nuova location, perché siamo un gruppo organizzatore di Sanremo, conosciamo la zona, siamo abbastanza vicini, ma la vogliamo conoscere ancora meglio. Vogliamo introdurre delle modifiche e delle novità sostanziali nell’edizione 2026 spalmando la manifestazione su due giorni di gare e mischiando la distanza sprint e la distanza olimpica e magari anche qualche gara giovanile”.

L’assessore allo sport del Comune di Andora, Ilario Simonetta: “Cuore della manifestazione come sempre Parco delle Farfalle e lo splendido litorale di Andora particolarmente adatto a questo tipo di competizione che unisce costa a entroterra – ha dichiarato con soddisfazione l’assessore Simonetta che ha lavorato per creare le condizioni affinché ad Andora potesse tornare questa importante gara – Dopo un anno di stop, possiamo nuovamente offrire ai praticanti una delle competizioni più amate d’Italia che attira centinaia di partecipanti, con un percorso che piace ai campioni come ai neofiti di questa multidisciplina. A prendere il testimone dall’Andora Race è l’Asd Riviera Triathlon 1992 che ha dato disponibilità per l’organizzazione. Dopo 32 anni, era nostro dovere fare tutto il possibile per non rinunciare a una manifestazione così bella a cui si iscrivono centinaia di atleti e che ha indubbie ricadute anche economiche sul territorio”.

Per tutte le informazioni è possibile visitare il sito https://www.triathlonandora.com/ che è stato completamente rinnovato: “Anche in questo caso ringraziamo il Comune per le belle foto che ci ha fornito. Il portale è l’hub in cui trovare tutte le informazioni in questo ultimo mese che ci accompagnerà verso la data della manifestazione. Riporta anche il link per l’iscrizione”.