Il 25 e 26 luglio a Pontinvrea c’è Entroterraneo con concerti, dj-set, spettacoli e attività all’aria aperta e buon cibo

Pontinvrea. Due giorni di musica, arte e creatività in località Le Casermette a Pontinvrea. Prenderà il via il 25 luglio Entroterraneo, il nuovo ambizioso festival musicale che ha l’intenzione di riportare le pulsanti vibrazioni da grande evento in Valbormida.

A prendersi cura dell’evento sarà l’associazione culturale Echollective che, tra venerdì 25 e sabato 26 luglio, predisporrà concerti e dj set distribuiti su due palchi, con oltre trenta ospiti tra artisti, musicisti e creativi. All’interno del festival ci sarà spazio per spettacoli e attività all’aria aperta tra esposizioni artistiche, workshop, talk, laboratori creativi e improvvisazione teatrale. Grazie alla collaborazione con realtà e associazioni locali, saranno proposti percorsi di trekking, passeggiate a cavallo e laboratori di yoga. Senza dimenticare l’allestimento di stand enogastronomici basati sulle eccellenze dell’entroterra ligure e l’area campeggio che si svilupperà nelle aree verdi tra i restaurati edifici di età napoleonica.

Nel nome stesso dell’evento, Entroterraneo, è racchiusa l’intenzionalità del festival: “L’ambizione è quella di creare un’occasione dove sia valorizzato e promosso l’entroterra ligure con le sue caratteristiche e, contemporaneamente, proporre una riflessione più ampia sulle aree interne e provinciali d’Italia, con cui la Valbormida condivide similitudini e analogie: se i protagonisti del festival sono l’entroterra locale e le sue eccellenze, a Entroterraneo nessuno è straniero”.

E non è tutto. Durante il festival verrà inaugurato il Museo del Vento in collaborazione con Fera Group: le pale eoliche del Parco La Rocca verranno parzialmente dipinte da quattro street artist professionisti e verrà creato un museo a cielo aperto, a testimonianza dell’impronta positiva che Entroterraneo desidera imprimere sul territorio e la comunità.

Sponsor ufficiali dell’evento: Fera Group, Castiglia Costruzioni, Birra Folk. L’evento ha il patrocinio del Comune di Pontinvrea. Tutte le informazioni per biglietti ed abbonamenti sono disponibili sugli account social dell’evento e su www.entroterraneo.it. Il biglietto singolo ha un costo di 20 euro, l’abbonamento di 30 euro.