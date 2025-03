Il 21 marzo torna “La Telefonata”: il podcast di IVG che racconta il savonese con la voce dei suoi protagonisti

Provincia. E se una semplice telefonata potesse raccontare l’anima di un territorio? Dopo il successo delle scorse stagioni, venerdì 21 marzo torna “La Telefonata“, il podcast di IVG condotto dal giornalista Nicola Seppone. Con oltre 30 episodi all’attivo, lo show ha saputo raccontare la provincia di Savona attraverso le voci dei suoi protagonisti.

Nato il 21 maggio 2021, “La Telefonata” è stato il primo podcast giornalistico in provincia di Savona e tra i primi in Liguria. Attraverso conversazioni genuine e senza filtri, ha dato voce a sindaci, europarlamentari, imprenditori, artisti, volontari, scienziati, medici, questori e molte altre figure che ogni giorno contribuiscono a scrivere la storia del savonese.

“La Telefonata” porta gli ascoltatori nel cuore della Riviera Ligure, tra storie, personaggi e retroscena del nostro territorio. Attualità, politica, cultura e approfondimenti si intrecciano in un format che consente di conoscere meglio il savonese e le persone che lo rendono vivo ogni giorno.

Un podcast che non si limita a raccontare, ma che crea un legame diretto tra ascoltatori e protagonisti.

Con il lancio della terza stagione, il format resta invariato e da quest’anno verrà pubblicato un episodio ogni due settimane, con interviste a uno o più protagonisti del territorio.

La Telefonata” è disponibile su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e YouTube. Per non perdere nessuna puntata, basta seguire il podcast sulla propria app preferita e attivare le notifiche. Lo show è presente anche con una propria pagina Instagram (clicca QUI per iniziare a seguirla).

Venerdì 21 marzo verrà pubblicato il primo episodio con il primo ospite della terza stagione.