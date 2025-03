Il 21 marzo Candia (AVS) e Cosso (SI) al presidio in difesa degli insegnanti di sostegno

Regione. Selena Candia, capogruppo regionale di AVS, e Simona Cosso, segretaria genovese di Sinistra Italiana, parteciperanno venerdì pomeriggio al presidio TFA per il sostegno ordinario, in programma alle 15,30 in largo Eros Lanfranco, davanti alla Prefettura.

“Il decreto ministeriale del 26 febbraio scorso ha acuito le criticità nel mondo del sostegno scolastico. Aumenta la preoccupazione, condivisa dalle associazioni di settore, dai sindacati e dalle famiglie degli studenti più fragili”, dichiarano Selena Candia e Simona Cosso.

“Prima delle ultime norme governative, al docente di sostegno veniva richiesta l’abilitazione su almeno una materia e di aver completato un percorso altamente specializzato: il cosiddetto TFA, tirocinio formativo attivo. È un master universitario, gestito dagli atenei nazionali, che prevede l’acquisizione di 60 crediti, una fase selettiva all’ingresso, lo svolgimento di un tirocinio pratico in aula, lo studio di discipline tecniche specifiche e la frequentazione di numerosi laboratori pratici-didattici”, ricordano Candia e Cosso, prima di spiegare i recenti cambiamenti.

“Con le nuove direttive, il ministero ha concesso alle università telematiche l’avvio dei corsi Indire: un percorso totalmente on-line, che prevede l’acquisizione di 30 crediti, senza prove pratiche, senza tirocinio, e senza selezione iniziale. Questo corso porterà a equiparare gli studenti del corso Indire ai docenti specializzati nei diversi TFA, garantendo lo stesso punteggio in graduatoria e il medesimo status”, spiegano le rappresentanti di AVS e Sinistra Italiana.

“Ecco la prima grande ingiustizia, sociale, economica, culturale e pedagogica. Le persone specializzate dalle università italiane nei corsi TFA hanno frequentato e sperimentato la professione durante il corso, mentre i corsisti del circuito Indire avranno visto semplicemente delle lezioni on-line pre-registrate. Questo si ripercuote sulla qualità del lavoro di sostegno e sul progetto di vita degli studenti e delle loro famiglie”, sottolinea Selena Candia e Simona Cosso.

“Il secondo grande problema è legato alla possibilità, per le famiglie, di scegliere se confermare o meno il docente di sostegno. È una norma populista: un docente particolarmente simpatico e accondiscendente potrebbe trovarsi agevolato rispetto ad uno più competente, in grado di difendere posizioni magari più scomode, ma maggiormente funzionali per lo studente. Inoltre, i docenti che accetteranno questa conferma non avranno modo di assumere alcun incarico tramite graduatorie ordinarie. Infine, visto un docente lavora su più classi e più studenti, cosa succederà se una famiglia chiederà la conferma e le altre no?”, si chiedono le due esponenti della sinistra genovese.

“Gli insegnanti confermati grazie a questa nuova norma toglieranno posti dalle graduatorie provinciali. Pertanto un docente non specializzato e abilitato, magari presente in seconda fascia, potrebbe così scalzare un altro docente che da anni lavora come precario specializzato. Chiediamo al ministro di aprire le immissioni in ruolo e che vengano tutelati i docenti specializzati. Chiediamo rispetto e dignità per i lavoratori specializzati che con tanta fatica e dispendio di risorse stanno vicini ai ragazzi e alle ragazze, ai bambini e alle bambine più fragili, lottando ogni giorno contro un meccanismo che fa di tutto per renderli schiavi di un sistema tutt’altro che fondato su valori pedagogici”, concludono Simona Cosso e Selena Candia, che ha presentato un ordine del giorno in consiglio regionale per chiedere alla Regione di impegnarsi a confrontarsi col Ministero per trovare una soluzione al problema.