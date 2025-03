I Lions assegnano il “Loanese d’Oro” all’associazione Vecchia Loano

Loano. Anche quest’anno il Lions Club Loano Doria consegnerà il “Loanese d’Oro” ad una figura “concittadina” la cui attività risulti particolarmente significativa per la comunità.

Con questo riconoscimento, nato sotto la presidenza di Giacomo Piccinini nel 2020, il Lions Club vuole omaggiare chi si sia particolarmente distinto nel suo operare, portando lustro alla nostra Loano e divenendo un riferimento nel proprio ambito, e contemporaneamente abbia dimostrato una concreta disponibilità ad aiutare gli altri.

Venerdì 28 marzo a partire dalle ore 17, nella Sala del Mosaico del Palazzo del Comune di Loano, l’attuale Presidente del Lions Club Loano Doria Luana Isella consegnerà il “Loanese d’Oro” 2025 all’associazione Vecchia Loano “che da anni – spiegano i Lions – con lavoro, dedizione, impegno ed entusiasmo instancabile ha contribuito alle più importanti manifestazioni di Loano e ne ha orgogliosamente portato il nome in giro per l’Italia ed il mondo”.

Infatti grazie all’organizzazione – ormai da anni – del “Carnevaloa”, il più grande Carnevale della Liguria, le Maschere ufficiali di Loano hanno rappresentato la cittadina in più parti d’Italia e lo scorso anno sono atterrate a New York per partecipare per la prima volta nella storia alla parata dell’ 80^ Columbus Day.

Oltre al Carnevale, all’organizzazione della Festa delle “Basue”, del “Ritorno dei Doria” e tante altre manifestazioni, l’Associazione ne ha sempre garantito anche il servizio di sicurezza con uomini e donne sempre presenti sul posto.

“Per questi motivi – spiegano dal Lions Club Loano Doria – sarà un onore ed un piacere per noi attribuire all’Associazione Vecchia Loano il meritato riconoscimento Loanese d’Oro 2025: l’attaccamento a Loano, alle sue tradizioni ed alla sua cultura si è trasformato in una costante dedizione al lavoro sul territorio e non solo”.

Negli anni passati il “Loanese d’oro” è stato attribuito al coach Lino Lardo, all’avvocato Stefano Carrara Sutour, all’imprenditrice Franca Roveraro Cappelluto, alla conduttrice Elena Ballerini, e a Riccardo Ferrari.