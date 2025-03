I giubilei, la non violenza, “No other land”: gli eventi a Savona

Savona. Martedì 25 marzo alle ore 18 nella Sala Rossa del Municipio Marco Roncalli, saggista, biografo e pronipote di papa Giovanni XXIII, presenterà il suo nuovo libro “La Città del Perdono. Santi, artisti e briganti nei Giubilei”, edito da Scholé, in un incontro a cura dell’Associazione Medici Cattolici e della Libreria Ubik e patrocinato dalla Diocesi di Savona-Noli. Introdurrà il professor don Giuseppe Militello.

Letterati, artisti, musicisti, scienziati, medici, papi, re e regine, santi e sante, briganti e cortigiane svelano la storia dei giubilei attraverso i secoli dal 1300 ad oggi, da Bonifacio VIII al pontificato di Francesco. Un racconto inedito tra sacro e profano di uno dei fenomeni più importanti della storia della Chiesa e della società. In libreria da febbraio, “La Città del Perdono” è un’originale opera sulle vicende che hanno caratterizzato tutti gli Anni Santi attraverso gli occhi dei protagonisti di ogni periodo: pellegrini e penitenti, spettatori e testimoni.

L’autore descrive e interpreta il susseguirsi degli Anni Santi nelle loro scadenze ordinarie e straordinarie, seguendone la scansione cronologica ma evidenziando pure il significato dei riti, dei simboli, dell’indulgenza (la “pienissima remissione dei peccati”), della Porta Santa e delle fatiche del pellegrinaggio. Tutto questo in un volume corredato da numerose illustrazioni a colori in cui, insieme ai testi, ritratti, dipinti e fotografie aprono ampi squarci sull’Urbe, la città eterna che da sette secoli accoglie i romei, svelando il suo volto continuamente rinnovato. Una Roma oggi non più baricentro esclusivo, tuttavia ancora meta principale di quel viaggio nel tempo del perdono, della misericordia e della speranza, che tanto ha influito sulla storia dell’Italia e dell’Europa.

In contemporanea nella mensa teatro in via Edmondo De Amicis 4 il Collettivo Cartoline dall’Europa che vogliamo invita la cittadinanza ad un incontro di riflessione corale sui valori della non violenza, del dialogo, dell’inclusione sociale, della prossimità e della cura che costruiscono il benessere collettivo. Tali valori rappresentano “un’alternativa alla sempre più diffusa ‘cultura bellica’ e alla corsa al riarmo che stanno permeando in maniera aggressiva la nostra quotidianità e orientando i luoghi di pensiero e le narrazioni del nostro presente”, dichiarano gli organizzatori.

Martedì 25 marzo alle ore 21 e in replica mercoledì 26 marzo alle 15:30 e alle 18 al Nuovofilmstudio, presso le Officine Solimano, in piazza Pippo Rebagliati 6A, l’Associazione Liguria Palestina e Operazione Colomba presenteranno il film documentario “No other land” del 2024, diretto, prodotto, scritto e montato dal collettivo israelopalestinese formato da Basel Adra, Yuval Abraham, Rachel Szor ed Hamdan Ballal. Il docufilm racconta la vita dei palestinesi nei territori occupati e le violenze subite ogni giorno da coloni ed esercito israeliano ed è stato premiato al Festival Internazionale del Cinema di Berlino nel 2024 e con l’Oscar nel 2025. L’incasso della prima proiezione sarà devoluto a Emergenza Gaza e Youth of Sumud.