I due gruppi di minoranza si uniscono: nasce “Uniti per Ceriale”

Ceriale. “Con grande soddisfazione dopo circa due anni dalle ultime elezioni amministrative abbiamo deciso di sciogliere gli attuali gruppi consiliari ‘Noi per Ceriale’ e ‘CerialeSi’ e di unirci in un unico gruppo consigliere individuato con il nome ‘Uniti per Ceriale’”. Lo annunciano i consiglieri di minoranza Piercarlo Nervo ed Eugenio Maineri, Antonello Mazzone e Fabrizio Dani.

“Dopo una serie di incontri che ci hanno permesso di chiarirci sulle incomprensioni e sui dissidi che ci hanno portato a dividerci alle scorse elezioni ( scatenando una rivalità tra i due gruppi) ma, soprattutto, dopo aver lasciato da parte le ambizioni personali per il bene del nostro paese, siamo giunti alla costituzione di un unico gruppo consigliare. La decisione di unirci è giunta anche dietro l’invito da parte dei cittadini che ci hanno richiesto di fare questo passo per far nascere e crescere un nuovo progetto politico che possa essere pronto per la prossima sfida elettorale”.

“Questa unione che ci porta ad assumere una grossa responsabilità nei confronti degli elettori, responsabilità che ci prendiamo volentieri, garantendo un impegno serio e concreto. Creeremo un nuovo progetto politico; pronti al dialogo e al confronto con chiunque voglia dare un contributo per far crescere il gruppo e per promuovere iniziative. Non chiuderemo la porta a nessuno, chi ha voglia di impegnarsi per far crescere e migliore Ceriale sarà da noi il ben accetto”.

“Il nostro gruppo, che ha nominato come capo gruppo Piercarlo Nervo, farà, come fatto finora, un’opposizione seria, dura e senza fare sconti a nessuno, ma soprattutto proponendo all’amministrazione progetti che possano far migliorare Ceriale sotto tutti i suoi aspetti”.