I disegni dei bambini della Striscia di Gaza arrivano a Celle nella mostra “heArt of Gaza”

Celle Ligure. Colpire. Fare riflettere. La mostra “heArt of Gaza, bambini di ieri e di oggi in Palestina” fa tappa in paese e arriva in Sala Consiliare domani, sabato 22 marzo, mattina e pomeriggio.

Saranno esposti i disegni dei bambini che vivono nel cuore della Striscia di Gaza che si potranno vedere dalle 10 alle 12 e 30 e dalle 15 alle 18 insieme a fotografie del 1990 di piccoli palestinesi (fatte da un concittadino in uno dei suoi viaggi in Palestina).

Un ponte fra i bambini di ieri e di oggi. “L’intento – spiegano gli organizzatori – è quello di offrire a questi giovani artisti la possibilità di farsi ascoltare e di divulgare la loro espressione creativa nonché di supportarli. E immaginare il futuro di quei bambini fotografati nel 1990”.

L’ingresso è gratuito, ci sarà una raccolta fondi che verrà interamente devoluta a “La tenda degli artisti” all’interno della striscia di Gaza, gestita da @mohammed_timraz_10 e dalle sue sorelle, attraverso il loro progetto “We Are Not Alone” con il quale Mohammed ha aiutato e sta cercando di proseguire ad aiutare tante persone.

“Saranno a disposizione fogli e colori per i vostri bambini che potranno creare un disegno che fotograferemo e invieremo a @mohammed_timraz_10 per i bambini della Tenda degli artisti”.

Un evento promosso dall’Associazione culturale Liguria Palestina – sezione di Savona Liguria Palestina Associazione Culturale con il patrocinio del Comune di Celle Ligure-Pagina istituzionale e la collaborazione di @sanitaripergazaliguria e @arcisavona.