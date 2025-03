Haiki+, taglio del nastro per nuovo impianto nel recupero dei rifiuti di cartongesso

Liguria. Haiki+, proprietaria della discarica di Bossarino a Vado Ligure e socio di maggioranza della stessa Ecosavona, attraverso la sua controllata Haiki Recycling, annuncia oggi l’inaugurazione a Lodi di uno dei più importanti impianti per il trattamento e il recupero dei rifiuti di cartongesso.

Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza di Lucia Lo Palo, presiedente di Arpa Lombardia, del prefetto di Lodi Enrico Roccatagliata, del presiedeste del GSE Paolo Arrigoni, dell’assessore all’Ambiente della Regione Lombardia Giorgio Maione, di Elena Castagnetti per la Provincia di Lodi, del direttore di Confindustria Cisambiente Lucia Leonessi, del sindaco di Lodi Andrea Furegato e dell’assessore regionale Paolo Ripamonti.

Il mercato europeo del cartongesso è in forte espansione, trainato dalla crescente domanda nel settore residenziale, commerciale e industriale. Progetti innovativi come questo si inseriscono perfettamente in questo contesto, offrendo soluzioni concrete per il riciclo e la produzione di materiali da costruzione ecocompatibili.

L’investimento complessivo ammonta a 6 milioni di euro, 3 solo per i macchinari: l’impianto, infatti, è progettato per trattare fino a 30.000 tonnellate di cartongesso all’anno, pari a oltre il 24% dei rifiuti di cartongesso prodotti in Italia. Lo stabilimento rappresenta, quindi, una soluzione innovativa per il recupero dei rifiuti di cartongesso e per la loro trasformazione in EoW – End of Waste, contribuendo significativamente all’economia circolare e alla riduzione dell’impatto ambientale nel settore edile.

Il nuovo impianto avviato da Haiki Recycling, ex progetto ‘Ecological Wall’, realizza la separazione del gesso dalla carta dai materiali a base di gesso o contenenti gesso, proveniente da attività edilizie (da costruzioni e da demolizioni, come pannelli e sfridi di pannelli in cartongesso) o da fabbriche di manufatti o scarti di manufatti in gesso, il tutto grazie all’adozione di un sistema di trattamento meccanico completamente automatizzato, garante di efficaci ed efficienti livelli prestazionali. Il sistema è composto da tre mulini compressori e da tavole vibranti che dividono il gesso dalla carta e il risultato è la produzione di EoW – End of Waste che non è più considerata rifiuto, ma un prodotto a base di gesso pronto per essere riutilizzato nella produzione di nuove lastre di cartongesso e in altri settori industriali, come l’edilizia e la chimica.

L’impianto di Haiki+ a Lodi nasce per rispondere a una delle principali criticità ambientali legate all’edilizia: la gestione e lo smaltimento dei rifiuti di cartongesso. In Italia, solo nel 2021, sono state generate circa 125.000 tonnellate di rifiuti di cartongesso, la maggior parte delle quali è finita in discarica. Haiki Recycling offre un’alternativa concreta e sostenibile, in linea con le direttive europee e il decreto CAM 2022, che promuove l’uso di materiali riciclati nel settore delle costruzioni.

Tra gli interventi, proprio quello del prefetto di Lodi, che ha sottolineato l’azione di Haiki+ nell’ambito degli interventi legati all’economia circolare.

“Inauguriamo con orgoglio uno dei più importanti impianti in Italia per il trattamento e il recupero di cartongesso consapevoli della sua specificità e del suo impatto sull’economia circolare: potrà gestire fino a un quarto dell’intera produzione nazionale di rifiuti in cartongesso. Con il nuovo impianto di Lodi si attua un passo importante verso un’edilizia più sostenibile e responsabile – ha dichiarato Flavio Raimondo, amministratore delegato di Haiki+ -. Grazie alla nostra tecnologia avanzata e alla capacità di trasformare un rifiuto in una risorsa, riduciamo il ricorso alle discariche e promuoviamo l’utilizzo di materiali riciclati. Il nostro obiettivo è essere un punto di riferimento per il settore e contribuire concretamente alla transizione ecologica del Paese”.

“Questo impianto rappresenta un passo fondamentale verso una gestione più sostenibile delle risorse e un contributo significativo all’economia circolare nel settore edile. Con un approccio orientato all’innovazione e al rispetto dell’ambiente, Haiki+ conferma il proprio impegno nel promuovere soluzioni efficaci per un futuro più sostenibile” ha concluso l’Ad Raimondo.