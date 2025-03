Haiki+ investe nel recupero di batterie al litio, pile alcaline e pannelli fotovoltaici

Vado Ligure. Haiki+, proprietaria della discarica di Bossarino a Vado Ligure e socio di maggioranza della stessa Ecosavona, attraverso la sua controllata Haiki Recycling, annuncia che nella giornata di oggi, si è tenuto l’atto notarile per l’acquisto da parte della controllata Haiki Cobat S.p.A., della quota rappresentativa del 51% del capitale sociale della società RaeeMan S.r.l., società che opera nel campo della raccolta, recupero e trattamento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

L’operazione si inserisce nell’esperienza operativa maturata negli anni, con specifiche competenze, nel recupero di talune categorie di RAEE, nonché di singole componenti ottenute dalla dismissione dei RAEE quali batterie al litio, pile alcaline e pannelli fotovoltaici.

L’azienda opera presso il proprio impianto di Sale, in provincia di Alessandria, in funzione di un titolo autorizzativo (AIA) recentemente rivisto ed ampliato nelle attività eseguibili. L’hub alessandrino risulta uno dei soli due impianti in Italia per il riciclo delle pile alcaline, nonché il primo a poter lavorare meccanicamente qualsiasi batteria al litio, proveniente sia dal settore automotive che da altri comparti produttivi.

In occasione dell’atto notarile odierno, Haiki Cobat ha proceduto a pagare a favore dei venditori il prezzo previsto al closing, pari a 1,29 milioni di euro, mentre il saldo del prezzo pari 1,5 milioni euro è previsto entro il termine di sei mesi dalla data odierna.

“A partire dalla riorganizzazione del gruppo guidato da Haiki+, completata nel 2023, abbiamo impostato il nostro piano industriale verso il perseguimento di un’autonoma capacità di trattamento in alcuni settori strategici, fra cui quello delle batterie al litio. Con l’annuncio dell’acquisizione di RaeeMan siamo orgogliosi di poter affermare la nostra posizione di leadirship in Italia nel settore delle batterie al litio e delle pile alcaline, completando, anzitempo, un altro degli obiettivi industriali del nostro piano triennale che sta proiettando Haiki verso una nuova dimensione nel settore dell’economia circolare” ha dichiarato Nicola Colucci, vice presidente di Haiki.

L’operazione si inserisce nel solco del percorso già avviato da Haiki Cobat con la realizzazione dell’impianto di riciclo delle batterie al litio di Cobat Ecofactory S.r.l. (“EcoFactory”). In tale contesto, si comunica che Haiki Cobat ha avviato le attività di trattamento volto al recupero di batterie portatili e industriali presso l’impianto di Pollutri, in provincia di Chieti: nato per rispondere con prontezza all’auspicato insediamento del nuovo polo automotive legato alle gigafactory nel territorio abruzzese e dotato di grande flessibilità operativa, è in grado di gestire un più ampio ventaglio di tipologie di pile e accumulatori.

“Questo nuovo impianto rappresenta un importante passo avanti nella nostra strategia di crescita e innovazione. La nostra visione è quella di contribuire concretamente all’economia circolare e alla transizione energetica, gestendo in modo sostenibile i materiali delle batterie al fine di ridurre l’impatto ambientale e favorire il riutilizzo delle risorse” ha dichiarato Claudio De Persio, amministratore delegato di Haiki Cobat.

La raccolta avverrà mediante due flussi principali. Quello domestico, attraverso il quale le pile sono raccolte presso le isole ecologiche comunali e i luoghi di raggruppamento per mezzo dei Sistemi Collettivi operanti in Italia e legittimati dal MASE: EcoFactory sarà accreditato al Centro di Coordinamento Pile e Accumulatori (CDCNPA), qualificandosi per selezionare, cernere e lavorare i flussi prodotti in Abruzzo e nelle regioni limitrofe, diventando così riferimento industriale per il Centro Sud Italia; quello professionale, con pile e accumulatori raccolti da operatori privati come brand industriali, automotive e altre imprese che hanno contratti diretti con Haiki Cobat o altri soggetti autorizzati.