Green Ports, bando da 8mln di euro per l’acquisto mezzi di trasporto elettrici

Savona/Vado L. L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha pubblicato il bando per l’acquisizione di proposte di intervento da parte di privati concessionari e terminalisti operanti nelle aree portuali di Genova, Pra’, Savona e Vado Ligure, nell’ambito del finanziamento Green Ports PNRR, per l’acquisto di mezzi di trasporto elettrici. L’iniziativa è parte di un ampio piano di interventi e misure programmate dall’AdSP per ridurre gli impatti ambientali delle attività portuali coniugando efficienza energetica, crescita economica e occupazionale, tutela dell’ambiente e della vivibilità dei territori in stretta vicinanza con i porti del sistema del Mar Ligure Occidentale.

Con una dotazione finanziaria complessiva di quasi 8 milioni di euro, il bando incentiverà l’adozione di soluzioni innovative per migliorare l’efficienza energetica finanziando l’acquisto di mezzi di trasporto elettrici utilizzati per le attività svolte in ambito portuale, contribuendo a ridurre le emissioni di CO2 e di altri inquinanti generati dai motori endotermici.

Incentivare l’utilizzo di mezzi di trasporto elettrici è una delle misure per abbattere l’impatto ambientale delle attività portuali, contribuendo alla creazione di un ecosistema logistico più efficiente e rispettoso dell’ambiente: “Questa iniziativa si inserisce nel percorso di transizione energetica che l’AdSP sta portando avanti per rendere il sistema dei porti di Genova, Pra’, Savona e Vado Ligure un hub intermodale capace di alimentare lo sviluppo portuale senza generare impatti negativi sull’ambiente” affermano dalla Port Authority.

“Prossime tappe di questo percorso, il completamento dell’elettrificazione delle banchine dei terminal merci e passeggeri, la produzione e accumulo di energia da fotovoltaico a servizio della comunità portuale attraverso un innovativo impianto di storage e il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie. La sfida della transizione ecologica non è solo un obiettivo ambientale, ma una leva di sviluppo economico e occupazionale per l’intero territorio. Attraverso i fondi PNRR, è infatti possibile accelerare questo processo, rendendo l’intero sistema portuale di Genova e Savona sempre più competitivo e sostenibile”.

I concessionari e terminalisti interessati potranno presentare le proposte seguendo le linee guida stabilite dal bando, disponibile sul sito dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

Le domande verranno valutate da una commissione apposita secondo criteri di sostenibilità, innovazione tecnologica e impatto sulle emissioni.

“Con questa iniziativa, i Ports of Genoa contribuiscono alla costruzione di un futuro sostenibile per il settore marittimo e per le comunità che vi gravitano attorno” concludono dall’Adsp.