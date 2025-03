Gli studenti del Boselli Alberti incontrano Greg Goya: arte e creatività alla Fortezza del Priamar di Savona

Savona. Venerdì 7 marzo, nella splendida cornice della Sala della Sibilla, situata all’interno della storica Fortezza del Priamar di Savona, si è svolto un incontro che ha unito arte, creatività e formazione, coinvolgendo numerosi studenti del triennio degli indirizzi professionali: Operatore grafico multimediale e Design per la comunicazione visiva e pubblicitaria.

Il protagonista della giornata è stato l’artista di strada Greg Goya, noto per le sue opere che mescolano street art e grafica digitale. Goya, da sempre impegnato nella ricerca di nuove forme di espressione, ha condiviso con gli studenti la sua esperienza nel mondo della street art, parlando della sua evoluzione artistica, delle tecniche utilizzate e delle sfide che ha affrontato per affermarsi in un ambito tanto innovativo quanto contestato.

L’incontro, che ha avuto luogo al mattino, ha visto la partecipazione di diverse classi, che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi direttamente con l’artista e di porgli domande sulla sua carriera e sulle sue opere più emblematiche. Il dialogo si è rivelato particolarmente stimolante per gli studenti, che hanno potuto esplorare i legami tra la grafica tradizionale e quella digitale, nonché le possibilità creative offerte dalla street art nel contesto urbano.

Nel pomeriggio, l’incontro si è trasformato in un workshop pratico, che ha visto la partecipazione non solo degli studenti presenti al mattino, ma anche di altre scuole superiori della città. Questo momento di laboratorio ha avuto come obiettivo la realizzazione di installazioni artistiche, che sono state poi posizionate all’interno del centro storico di Savona, portando l’arte direttamente nelle strade della città.

Le opere create durante il workshop hanno visto la collaborazione attiva degli studenti dell’Istituto Secondario Superiore “Boselli Alberti Mazzini Da Vinci”, che hanno lavorato insieme a Greg Goya nella progettazione e realizzazione delle installazioni. Questi lavori, che combinano elementi di grafica, design e street art, sono stati pensati per arricchire e valorizzare il tessuto urbano di Savona, con l’intento di rendere l’arte più accessibile e visibile alla cittadinanza.

Il progetto ha avuto un forte impatto educativo e culturale, offrendo agli studenti non solo una formazione pratica, ma anche l’opportunità di vedere come l’arte possa trasformare uno spazio pubblico, rendendolo un luogo di espressione, riflessione e bellezza. La sinergia tra la creatività degli studenti e l’esperienza di Greg Goya ha reso questa giornata unica, dimostrando come l’arte possa essere un potente strumento di connessione tra giovani, scuola e comunità.