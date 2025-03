Giubileo dei Ragazzi ad Alassio, un pomeriggio di fede e solidarietà al Palasport

Alassio. Più di 700 giovani si sono ritrovati ieri presso il palazzetto dello sport di Alassio per partecipare alla Santa Messa del Giubileo dei Ragazzi, un evento, organizzato con il patrocinio dell’assessorato al volontariato del Comune di Alassio in collaborazione con la società partecipata Gesco, che gestisce il palazzetto, che ha trasformato la città del Muretto in una vera e propria capitale della spiritualità.

Un importante momento di preghiera che ha coinvolto non solo i membri dell’Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Albenga-Imperia, ma anche quelli dell’Associazione Guide e Scout Cattoliche Italiane, unendo diverse realtà in nome della fede e della comunità. Alla cerimonia hanno partecipato il vescovo della Diocesi di Albenga-Imperia, Monsignor Guglielmo Borghetti, e il vescovo di Ventimiglia-Sanremo, Monsignor Antonio Suetta, che durante la messa hanno voluto ricordare l’importanza della preghiera per la salute del Santo Padre Papa Francesco.

In un momento in cui il Papa sta affrontando delle difficoltà di salute, i due vescovi hanno invitato tutti i presenti a unirsi in preghiera, dimostrando vicinanza e solidarietà al Pontefice. Il Giubileo dei Ragazzi non è stato solo un momento di riflessione religiosa, ma anche un’opportunità di incontro e di condivisione tra i giovani della Diocesi. Un pomeriggio che ha visto la partecipazione di tantissimi giovani, che hanno avuto l’occasione di vivere insieme un’esperienza unica di fede, amicizia e spiritualità. Presenti alla manifestazione il sindaco di Alassio Marco Melgrati, l’assessore al Volontariato Patrizia Mordente, gli assessori comunali Franca Giannotta e Loretta Zavaroni e il consigliere regionale e comunale Rocco Invernizzi.

“Il forte senso di comunità che ha caratterizzato l’evento ha reso ancora più speciale questa giornata, trasformando Alassio in un punto di riferimento per l’Azione Cattolica e per il movimento scout cattolico. – hanno spiegato gli organizzatori – Il Giubileo, con la sua capacità di unire e rafforzare legami, ha rappresentato anche un’occasione per riflettere sui valori fondamentali della fede cristiana e sull’importanza di essere testimoni di speranza, solidarietà e amore nella società di oggi. Un pomeriggio che ha certamente lasciato nel cuore dei partecipanti un segno profondo, che rimarrà a lungo nel loro cammino spirituale”.

“Il Giubileo dei Ragazzi ad Alassio – hanno sottolineato il sindaco Marco Melgrati e l’assessore Mordente – è stato un evento capace di raccogliere più di 700 giovani in un’unica preghiera per la salute del Papa in un clima di partecipazione all’insegna dei valori più alti. Una giornata di fede e speranza di eccezionale significato per tutta la nostra comunità”.