Giornata mondiale per la lotta contro l’Hpv, Nicolò: “Stiamo lavorando per estendere e aggiornare le attività di prevenzione”

Liguria. Il 4 marzo ricorre la Giornata Mondiale per la lotta contro l’HPV (Infezione da Papilloma Virus Umano).

L’infezione non colpisce solo le donne, ma anche gli uomini, e nella maggior parte dei casi, non provoca alcun sintomo, ritardandone pertanto la diagnosi. La maggior parte dei tumori correlati all’HPV sono tuttavia prevenibili grazie alla vaccinazione e allo screening. L’HPV o Papilloma Virus è un virus ampiamente diffuso, infatti più dell’85% della popolazione sessualmente attiva ne viene a contatto almeno una volta nella vita. È considerato fattore di rischio per lo sviluppo di lesioni al collo dell’utero che vengono ricercate con il Pap Test.

“Stiamo lavorando – afferma Massimo Nicolò, assessore alla sanità di Regione Liguria – per aggiornare ed estendere le attività di prevenzione dell’HPV, anche attraverso l’HPV test, test molecolare che ricerca il DNA dei ceppi di Papillomavirus ad alto rischio oncogeno e quindi più frequentemente associati allo sviluppo del carcinoma della cervice uterina. Regione Liguria si sta inoltre attivando per introdurre la metodologia dell’auto prelievo che permetterebbe di superare le resistenze e aumentare la partecipazione alle attività di prevenzione”.

“Effettuare una diagnosi precoce – spiega Filippo Ansaldi, direttore generale di Alisa – è fondamentale per aumentare l’efficacia delle cure e le possibilità di guarigione. Una delle principali cause del tumore alla cervice uterina è rappresentato dall’infezione HPV: si tratta di una infezione estremamente frequente nella popolazione umana, principalmente fra le donne, ma anche fra gli uomini. Alisa coordina le attività di screening e vaccinazione e ha promosso attività suppletive per implementare l’offerta, tra cui, nel 2024, “ImmuniGe”, iniziativa svolta in collaborazione con l’Università di Genova, che ha consentito di organizzare attività di consulenza e vaccinazione negli atenei genovesi”.

Regione Liguria, raccomanda e offre il vaccino anti HPV:

– attivamente e gratuitamente alle ragazze e ai ragazzi nel dodicesimo anno di vita (11 anni compiuti) con schedula vaccinale a 2 dosi distanziate di 6-12 mesi;

– gratuitamente alle ragazze fino all’inizio dello screening cervicale, con offerta attiva in occasione della prima chiamata a screening;

– gratuitamente ai ragazzi fino ai 18 anni di età compresi (18 aa+364 gg);

– gratuitamente alle ragazze nate dal 1995 ed ai ragazzi nati dal 2004, che a suo tempo non avevano aderito all’offerta attiva e gratuita, che potranno affluire liberamente a tutti gli ambulatori dell’Igiene e Sanità Pubblica;

– gratuitamente alle donne trattate per lesioni di tipo CIN2+ o di grado superiore, da 3 mesi prima a 3 anni dopo il trattamento della lesione.

Per informazioni, rivolgersi agli ambulatori dell’Igiene e Sanità Pubblica della propria Asl di appartenenza.