Giornata Mondiale dell’Endometriosi: in Liguria attivi ambulatori dedicati in tutte le Asl, ecco dove

Savona. Si celebra venerdì 28 marzo la Giornata mondiale dell’endometriosi, malattia ginecologica benigna cronica, caratterizzata dalla presenza in zona di un tessuto simile all’endometrio, mucosa che normalmente riveste la superficie interna dell’utero.

In Italia, secondo le stime pubblicate dal Ministero della Salute, sono affette da endometriosi il 10-15% delle donne in età riproduttiva; la patologia interessa circa il 30-50% delle donne infertili o che hanno difficolta a concepire. Le donne con diagnosi conclamata sono almeno 3 milioni. Nel 2024, in Liguria 124 donne sono state ricoverate a causa delle forme più severe di endometriosi.

“E’ di fondamentale importanza – spiega Massimo Nicolò assessore alla sanità di Regione Liguria – favorire una maggiore consapevolezza sull’endometriosi. Per questo abbiamo programmato la diffusione di materiale informativo rivolto sia ai medici che alle pazienti. L’obiettivo è migliorare la conoscenza della patologia, favorire una diagnosi precoce e promuovere un percorso di cura più efficace e condiviso. A questo si aggiungono le diverse iniziative organizzate dalla ASL, come l’ambulatorio recentemente attivato nel territorio genovese e dedicato all’endometriosi”.

“In Liguria – spiega Filippo Ansaldi Direttore Generale di Alisa – stiamo sviluppando un Percorso Diagnostico-Terapeutico Assistenziale (PDTA) per garantire una gestione uniforme e aggiornata dell’endometriosi in Liguria. L’obiettivo è il miglioramento di diagnosi precoce, accesso alle cure e qualità della vita delle pazienti”.

GLI AMBULATORI DEDICATI ALL’ENDOMETRIOSI ATTIVATI

ASL2: È attivo un ambulatorio dedicato operativo presso la S.C. Ginecologia e Ostetricia Ospedale S. Paolo di Savona, diretta dal Dott. Eugenio Oreste Volpi. Le donne possono chiedere informazioni e/o prenotare la visita telefonando alla segreteria del reparto al numero 019 840 4338, dalle 8 alle 12, dal lunedì al venerdì.