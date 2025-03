Giornata di sport e divertimento prima di “Dritti all’Isola”: ecco come partecipare

Albenga. Quest’anno “Dritti all’Isola”, la gara di nuoto in acque libere che si terrà il 15 giugno, si arricchisce con una giornata dedicata allo sport, al divertimento e all’outdoor, grazie al Progetto Liguria Tourism.

Il 14 giugno, infatti, saranno organizzate attività legate al mare da svolgersi sulla spiaggia di partenza di Dritti all’Isola (situata al termine di via Einaudi, zona Vadino) o nello specchio acqueo antistante l’isola Gallinara, che verrà segnalato e delimitato da apposite boe.

Questa iniziativa è rivolta a tutte le associazioni, organizzazioni, enti e privati che vogliano aderire all’iniziativa. Per partecipare è necessario compilare il modulo pubblicato sul sito del Comune di Albenga al seguente link: entro il 10 aprile.

Il sindaco Riccardo Tomatis afferma: “Albenga ha caratteristiche uniche che permettono di pensare a uno sviluppo del turismo legato all’outdoor e al mare. Il progetto Liguria Tourism va proprio in questa direzione. Ha l’obiettivo, infatti, di implementare un modello di gestione interdisciplinare, multisettoriale e innovativo per il turismo sostenibile, come forza motrice per tutta la Liguria e per l’area costiera occidentale, compresa l’isola Gallinara.

‘Dritti all’Isola’ è da anni l’evento che più di tutti rappresenta in pieno gli obiettivi perseguiti dal progetto Liguria Tourism, e quest’anno si arricchisce con una giornata che permetterà a tutti di avvicinarsi e provare diverse attività legate alla spiaggia e al mare come ad esempio canoa, vela, subacquea, nuoto, beach volley e molto altro.”