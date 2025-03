Giornata della Memoria in ricordo delle vittime di mafia, le celebrazioni a Savona e Millesimo

Savona. Per celebrare la “XXX Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie” l’Associazione Libera ha scelto Trapani per la grande manifestazione nazionale del 21 marzo sul tema “Il vento della memoria semina giustizia”; in quella stessa data, a livello provinciale, saranno due gli eventi promossi da Libera Savona che si svolgeranno nel capoluogo e in Valbormida, entrambi con il coinvolgimento delle scuole.

A Savona oltre 200 studenti, tra classi e delegazioni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado della provincia, sono attesi nella mattina di venerdì 21 marzo presso i Giardini del Prolungamento a Mare per un evento organizzato grazie alla collaborazione di Progetto Città, con la partecipazione delle Associazioni del Coordinamento di Libera, dell’Ufficio Scolastico Provinciale e con il patrocinio del Comune.

In rappresentanza dell’amministrazione comunale, parteciperà alla manifestazione la Vicesindaca Elisa Di Padova: “Dalla sua nascita il Giardino dei Giusti di Savona è diventato luogo di riflessione e di incontro in cui seminare e dare spazio a progetti di cultura del bene collettivo; in questo giorno speciale, testimonianza di memoria e di impegno, sarò lieta e orgoglio sa di essere presente insieme alle associazioni e alle scuole, una comunità civile coesa e con lo sguardo rivolto al futuro”.

Ispirandosi al tema della manifestazione nazionale di Trapani, Libera Savona ha scelto di lavorare a un’attività per le scuole sul valore della memoria, che deve trasformarsi in impegno e della giustizia, da seminare e coltivare con cura da ciascuno.

L’evento si concluderà nel vicino Giardino dei Giusti, dove Anna Traverso, di Auser, terrà un breve monologo dal titolo “Gli anarchici della baracca” in ricordo di cinque ragazzi calabresi che persero la vita nel 1970 mentre erano in viaggio verso Roma per rendere pubbliche prove a carico della ‘ndrangheta e dello stragismo nero. Solo dopo anni, il fatto, inizialmente archiviato come incidente, si rivelò un vero e proprio omicidio mafioso.

Inaugurato il 6 marzo 2024, il Giardino è divenuto in poco più di un anno un luogo partecipato e vissuto della città; dal 21 al 23 marzo vi sarà installato un pannello con i nomi delle vittime innocenti delle mafie, offrendo un’occasione per riflettere su coloro che hanno perso la vita per opera delle mafie, nel nostro Paese e non solo.

All’iniziativa savonese si affianca quella della Val Bormida dove, per il secondo anno consecutivo, i tre istituti comprensivi di Cairo Montenotte, Carcare e Millesimo, organizzano la cerimonia della “Lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie” in piazza Pertini, dalle 10 alle 12, alla presenza dei dirigenti scolastici, dei sindaci e dei rappresentanti delle forze dell’ordine, con la partecipazione di circa 300 persone. In questa occasione, presso il Salone della Pro Loco di Millesimo, le classi dei tre istituti comprensivi insieme a quelle dell’istituto Patetta e del liceo Calasanzio, esporranno i propri lavori svolti sul tema della lotta alle mafie.