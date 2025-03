Genoa Club Savona, rinnovato il consiglio direttivo: Fausto Sessarego confermato presidente

Savona. In questi giorni si è tenuta la riunione del consiglio direttivo del Genoa Club Savona “Vincenzo Torrente” per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2025/2027.

Come presidente è stato confermato all’unanimità Fausto Sessarego, il quale assume anche la carica di tesoriere; inoltre sono stati eletti Franco Rignanese in qualità di vice presidente e Maurizio Buffa di segretario.

I componenti del consiglio direttivo sono i seguenti: Osvaldo Ambrosini, Maurizio Buffa, Roberto Buffa, Mauro Ferrari, Valter Guerci, Fabio Meloni, Ezio Papaleo, Valerio Patrone, Monica Pollero, Franco Rignanese, Fausto Sessarego, Giuseppe Tambone e Alessio Turini.

Il Genoa club Savona, attivo da più di trent’anni, è da tempo il punto di riferimento dei genoani della città di Savona e provincia. Il club, che presto si doterà di una sede propria, per ogni partita del Genoa allo stadio “Luigi Ferraris” organizza un pullman con partenza dalla stazione ferroviaria di Savona, con fermate alla Torretta, ad Albissola Mare (ex bagni Colombo) e Albisola Superiore (stazione FS). Per contatti e prenotazioni: Whatsapp 3472318169.