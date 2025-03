Gemellaggio tra Vecchia Loano e Basta Poco nel segno della solidarietà

Loano. Venerdì 7 marzo si è svolto il gemellaggio tra l’associazione Vecchia Loano e la onlus “Basta poco” di Albenga.

Con presidente Mario Baruchello, la onlus si occupa di volontariato e di assistenza ai malati terminali, fornendo supporto psicologico, di formazione, di rinforzo alle cure palliative ed alla terapia del dolore. Collaborando con altre associazioni organizza per bambini affetti da patologie oncologiche (nel rispetto delle loro esigenze terapeutiche) weekend di divertimento, svago e spensieratezza insieme alle loro famiglie, offrendo ai piccoli pazienti occasioni di evasione dal contesto clinico.

A tal proposito assieme all’associazione ogni anno diventa possibile un incontro emozionante con i suddetti bambini che vengono ospitati per un giorno di festa, di leggerezza, di giochi e di merenda speciale grazie alle socie della Vecchia Loano.

Suggestiva l’apertura del grande portone del capannone sede della Vecchia Loano che spalanca ai bambini un mondo fatato e magico con i carri di carnevale e le maschere di Loano che insieme a tutti i membri dell’associazione, capitanata dal presidente Agostino Delfino, li accolgono con il sorriso.

Gli occhi incantati e le bocche semiaperte dei bambini sono un’immagine forte e commovente, mentre entrano in quel mondo di favole, giochi, sorrisi, meraviglia e musica accompagnati da adulti che celano a stento l’emozione per far sì che almeno per un giorno il loro universo sia pieno solo di gioia (come dovrebbe essere per ogni bambino) lasciando fuori da quel portone magico la malattia, il dolore e la sofferenza.