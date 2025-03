Eccellenze nostrane

Gambero Rosso 2025, due aziende savonesi brillano a Verona con i migliori extravergini d’Italia

Tre Foglie, il massimo riconoscimento in guida, per l’azienda ranzina Olio Pedro e per quella finalese Pria Grossa. La premiazione ieri, lunedì 3 marzo, al Sol2Expo