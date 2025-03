Frana sulla provinciale tra Giustenice e Pietra Ligure: strada chiusa

Giustenice. Il nubifragio che si è abbattuto nella notte sul savonese ha reso ancora difficile la situazione idrogeologica del territorio, in particolare nelle zone dell’entroterra.

Nella giornata di oggi, infatti, la Sp 24, che collega Pietra Ligure a Giustenice, è stata temporaneamente chiusa al traffico a causa di una frana che si è verificata nel tratto compreso tra il km 4+600 e il km 5, nel territorio comunale di Giustenice.

“Auspichiamo che lo smottamento franoso che ha interessato il tratto di viabilità provinciale possa essere risolto rapidamente per poterne ripristinare l’apertura alla normale circolazione viaria” hanno fatto sapere dalla Provincia di Savona.

In corso i primi sopralluoghi e verifiche tecniche per accertare l’entità della frana e quindi predisporre il relativo intervento di messa in sicurezza sulla zona interessata dallo stato di instabilità.

“Tutti gli enti preposti si sono attivati. La stessa Provincia ha già inviato alcuni tecnici e personale di una ditta specializzata: l’amministrazione comunale sta seguendo la situazione” ha detto il sindaco Mauro Boetto.

“E’ interessato il tratto di via XXV Aprile (tratto compreso fra la fine della frazione di Pianazzo e l’inizio della frazione di San Lorenzo): per raggiungere la frazione di San Lorenzo può essere utilizzata la strada di circonvallazione. I servizi scuolabus e bus saranno garantiti sempre attraverso la stessa strada di circonvallazione fino a piazza Vittorio Veneto.