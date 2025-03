Pietra L./Giustenice. Tempi che si prospettano lunghi quelli per una riapertura della strada provinciale che collega Pietra Ligure a Giustenice, con il tratto di Sp 24 ancora chiuso alla viabilità dopo la frana che si è verificata nella giornata di ieri, successiva ai cumuli di pioggia del sabato e della notte.

Dopo la riunione della mattina in Provincia e il sopralluogo tecnico di oggi pomeriggio, ad ora, considerata la situazione geomorfologica del terreno e lo smottamento franoso ancora in movimento non è possibile valutare fattivamente l’intervento di messa in sicurezza necessario al ripristino del collegamento viario: seguiranno nuove verifiche e approfondimenti nei prossimi giorni.

La strada provinciale Sp 24 nel tratto di di via XXV Aprile (compreso tra la fine della frazione di Pianazzo e l’inizio della frazione di San Lorenzo) resterà ancora chiusa al traffico.

“Nelle ultime ventiquattro ore il movimento franoso ha ampliato ulteriormente il suo fronte – ha riferito il sindaco di Giustenice Mauro Boetto -. Le condizioni non stabili del terreno e la massa enorme di terra (in tutto 300 metri cubi) sul lato superiore della frana non permettono neanche una apertura parziale della strada”.

“L’ente provinciale sta valutando la possibilità di predisporre la realizzazione di un bypass stradale finalizzato proprio ad una prossima riapertura, anche parziale, della tratta di provinciale”.

Frana sulla provinciale a Giustenice

“Questa, considerata la situazione attuale, sarebbe la soluzione migliore, in quanto il bypass sarebbe adiacente alla stessa strada provinciale e consentirebbe, inoltre, di isolare la parte che dovrà essere interessata dall’opera di messa in sicurezza per tornare alla effettiva normalità” conclude il primo cittadino.

Ora, infatti, per raggiungere la frazione di San Lorenzo può essere utilizzata solo una strada di circonvallazione, ma è molto stretta e presenta inevitabili disagi e criticità per la circolazione, in particolare per i servizi scuolabus e bus che arrivano fino piazza Vittorio Veneto.

Infine, anche per la Sp 52 Barreassi-Calizzano con la frana avvenuta al Km 5, nel territorio del comune di Castelvecchio di Rocca Berbena, le attuali indicazioni non permettono una analisi e valutazione concreta per capire i lavori necessari da apportare al versante.

Come per Giustenice, quindi, serviranno altri monitoraggi e analisi di carattere geologico.