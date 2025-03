Pietra L./Giustenice. Un nuovo bypass stradale che aggirerà il tratto di Sp 24 ancora chiuso alla viabilità dopo la frana che ha costretto allo stop della viabilità., con inevitabili disagi per il comprensorio della Val Maremola.

Giovedì pomeriggio, durante un incontro tecnico che si svolgerà in Comune, alla presenza della Provincia e del proprietario del terreno, sarà presentato il progetto per la strada provvisoria, soluzione necessaria considerati i tempi lunghi che si prospettano per l’intervento di messa in sicurezza del versante interessato dallo smottamento franoso.

Secondo il layout progettuale, il bypass a valle della provinciale avrà una lunghezza di circa 50 metri e la viabilità sarà regolata con un semaforo intelligente, garantendo quindi una circolazione funzionale alle esigenze dei flussi di traffico presenti sul momento.

Dopo la riunione, è atteso il via libera per i lavori, con gli uffici di Palazzo Nervi pronti all’affidamento dell’incarico alla ditta esecutrice dell’opera. L’obiettivo è iniziare già all’inizio della prossima settimana e concludere il nuovo bypass stradale entro Pasqua.

Successivamente si potrà valutare e operare in prospettiva per un ripristino della provinciale, con le opportune tempistiche che sono condizionate dalla instabile situazione delle diverse e ampie porzioni di terreno soggette alla frana.

Al momento, il tratto chiuso è quello di via XXV Aprile (compreso tra la fine della frazione di Pianazzo e l’inizio della frazione di San Lorenzo): per raggiungere la frazione di San Lorenzo può essere utilizzato solo un collegamento viario di circonvallazione, che presenta anch’esso criticità.