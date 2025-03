Footgolf in spiaggia ad Alassio 2025, organizzatori e assessore Ferro consegnano il ricavato ad Airc

Alassio. Questa mattina, nella sede di Regione Liguria, gli organizzatori dell’evento “Footgolf in spiaggia – Alassio 2025” e l’assessore allo sport Simona Ferro hanno consegnato al Comitato AIRC – Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro Liguria l’assegno con il ricavato della raccolta fondi organizzata il 5 e 6 gennaio 2025 in occasione della manifestazione.

Erano presenti gli organizzatori Marco Dottore e Luca Galtieri, gli ex calciatori Marco Lanna, Luca Pellegrini, Beppe Dossena e Paolo Monelli, i giocatori professionisti di footgolf Stefano Puppo e Alessandro Piras, il presidente di Airc Liguria Lorenzo Anselmi con i ricercatori dell’associazione, l’assessore allo Sport del Comune di Alassio Roberta Zucchinetti, il direttore di Gesco Alassio Igor Colombi, don Gabriele Corini della Nazionale Italiana Footgolf Sacerdoti e i rappresentanti delle associazioni di categoria alassine.

“Il torneo di footgolf di Alassio, che ha visto la partecipazione di testimonial illustri come ex calciatori, personaggi dello spettacolo e della televisione, è stato il primo evento nel palinsesto di ‘Liguria 2025 Regione Europea dello Sport’ – spiega l’assessore Ferro – Un anno davvero importante che grazie a questa iniziativa è iniziato nel segno di un legame profondo: quello tra lo sport e la solidarietà. L’organizzazione ha raccolto 12.703 euro per la ricerca contro il cancro, veicolando un messaggio bellissimo che ancora una volta rafforza e rimarca il grande valore sociale dello sport”.

L’assessore allo sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti, dichiara: “Un grazie sentito agli organizzatori, alla Regione Liguria che ha patrocinato la manifestazione, ai volti noti dello sport e dello spettacolo che hanno aderito e a tutte le realtà e le persone coinvolte in questa splendida iniziativa, organizzata da Eccoci Eventi in collaborazione con gli Assessorati allo Sport e al Turismo del Comune di Alassio, la Fondazione Airc e la società partecipata Gesco. Ancora una volta, la nostra città è stata protagonista con un evento unico e di grande richiamo, reso ancora più significativo dal suo importante scopo benefico, di cui oggi vediamo l’importante risultato ottenuto”.

La Regione ha appoggiato l’iniziativa ed ha annunciato che sosterrà anche il prossimo evento di Sci di fondo on the beach che verrà promosso in primavera nella vicina Laigueglia.