Fondo Strategico Regionale, a Cosseria diversi interventi di rigenerazione urbana. Il sindaco Molinaro: “Grazie alla Regione e ai tecnici comunali”

Cosseria. “Il primo lotto ottenuto da Cosseria dal Fondo Strategico Regionale per la Rigenerazione Urbana ha permesso di intervenire nell’area del capoluogo compresa fra la scuola, le aree sportive e quelle destinate alla Pro Loco. Il terreno era sconnesso senza una regimazione delle acque meteoriche. Gli interventi hanno riguardato il rifacimento di un’area giochi, mediante l’installazione di nuovi giochi inclusivi, la posa degli autobloccanti in cemento per realizzare la prima piazza a Cosseria con l’installazione di nuovi punti luce a led, la regimazione delle acque piovane inesistente in precedenza, l’installazione di una barriera stradale in legno per la sicurezza dei veicoli a margine delle aree descritte”. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco di Cosseria Roberto Molinaro.

“Il secondo lotto – spiega – ottenuto nel mese di marzo 2025 prevede il completamento della posa degli autobloccanti e ultimazione della piazza, rifacimento del campo da tennis vetusto da decenni mediante una piastra polivalente a sei sport di nuova generazione con fondo antitrauma, completamento dell’illuminazione e di un sistema di videosorveglianza, posa di colonnine di ricarica per le bici con pedalate assistita di fronte al Museo della Bicicletta. Unitamente a questa serie di opere provvederemo alla piantumazione del verde”.

“A nome mio e dell’amministrazione comunale ringrazio la Giunta Regionale ed in particolare l’Assessore Regionale Marco Scajola che ha dimostrato per l’ennesima volta come l’appartenenza politica sia marginale rispetto al riconosciemento di un buon progetto per riqualificare il Comune; ringrazio sentitamente gli Uffici Tecnici Regionali e Comunali”, conclude.