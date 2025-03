Fondo strategico, prima tranche da quasi 50 milioni per 79 interventi cantierabili entro fine 2025

Liguria. “Circa 50 milioni di euro di investimenti complessivi a livello regionale, di cui circa 43 stanziati direttamente da Regione Liguria tramite il Fondo strategico, per 79 operazioni che spaziano dalla cultura allo sport, dall’edilizia universitaria a quella scolastica, dalla rigenerazione urbana all’edilizia residenziale pubblica, da operazioni destinate all’entroterra a quelle legate al ciclo delle acque, fino a infrastrutture, protezione civile e sanità. Si tratta di operazioni particolarmente attese dai territori e che riguardano tutta la Liguria, da Ponente a Levante, su temi di particolare rilevanza: è importante ricordare che si tratta di interventi cantierabili entro il 31 dicembre di quest’anno”.

Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci dopo la seduta odierna della Giunta regionale, in cui sono state approvate le proposte di intervento deliberate dal Comitato del Fondo strategico per il 2025.

È stata infatti dettagliata una prima tranche di interventi del valore complessivo (tra finanziamento regionale e cofinanziamenti) di 48,5 milioni di euro.

Nel dettaglio, per quanto riguarda:

Edilizia universitaria

5 interventi del valore complessivo di 2,9 milioni di euro, interamente coperti da fondi regionali, di cui 2 milioni per i lotti A e B dei lavori all’ex clinica chirurgica dell’ospedale San Martino di Genova;

Sport

6 interventi del valore complessivo di 3,2 milioni di euro, di cui 2,2 circa da fondi regionali. Tra le varie operazioni sono presenti interventi di riqualificazione di diversi impianti sportivi in provincia di Genova e Savona;

Cultura

6 interventi per un valore di 5,3 milioni di euro, ci cui 5,2 circa da fondi regionali, in gran parte destinati a interventi su teatri Carlo Felice, teatro della Gioventù e Stabile.

“Attraverso questi interventi Regione Liguria ribadisce con i fatti l’assoluta necessità di sostenere lo sport, il diritto allo studio e il mondo della cultura – dichiara l’assessore regionale allo Sport, Università e Cultura Simona Ferro – sono stati approvati i primi sei progetti di riqualificazione della programmazione 2024-2026 in diversi impianti sportivi della provincia di Genova e Savona per un valore complessivo di 3,2 milioni di euro di cui 2,2 da fondi regionali. Diamo una risposta concreta al crescente fabbisogno di alloggi universitari da parte di tanti studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi e fuori sede con cinque interventi del valore di 2,9 milioni di euro, interamente coperti da fondi regionali di cui la buona parte per i lotti A e B dell’ex clinica chirurgica dell’Ospedale San Martino. Infine, voglio sottolineare l’impegno che la Regione sta portando avanti per sostenere i nostri presidi culturali con sei interventi per un valore di ben 5,3 milioni destinati al teatro Carlo Felice e ai teatri della Gioventù e Stabile che permetteranno non solo la realizzazione di rilevanti interventi di restauro e messa in sicurezza ma anche il sostegno alla creatività e all’espressione artistica”.

Rigenerazione urbana

Oltre 7,8 milioni di investimento di cui 6,7 da fondi regionali per 26 interventi, tra cui 350 mila euro per risanamento di palazzo Sant’Antonio ad Arenzano.

Edilizia scolastica

9 interventi del valore complessivo di 3,8 milioni di euro, di cui 3,5 regionali, tra i quali 475 mila euro per adeguamento sismico e riqualificazione energetica della scuola Marconi di Sestri Levante;

Edilizia residenziale pubblica

4 interventi, uno per ogni Arte, per un valore complessivo di 6,2 milioni di euro, di cui 5,6 dal Fondo strategico. Tra gli interventi più importanti si segnalano: 2,2 milioni di euro per completo recupero degli alloggi sfitti, miglioramento sismico e riqualificazione energetica di edificio ai civici 92-94-96-98 di via delle Tofane a Genova. 80 gli alloggi coinvolti, i fondi stanziati vanno ad aggiungersi ai 4 già destinati a questa operazione tramite il Fondo sviluppo e coesione.

“Per ciò che concerne la rigenerazione urbana e l’edilizia apriremo 39 cantieri investendo circa 16 milioni di euro complessivi. In questo modo riqualificheremo piazze, vie ed edifici dando nuovo impulso anche all’edilizia scolastica e a quella residenziale con quattro grandi interventi, uno per provincia, di assoluto valore che affideremo alle Arte territoriali – dichiara l’assessore regionale alla Rigenerazione urbana e all’Edilizia Marco Scajola -. Dal 2021 a oggi Regione Liguria è diventata, via via, protagonista a livello nazionale per le politiche di recupero e riqualificazione con investimenti e interventi senza precedenti, l’obiettivo è quello di proseguire sulla linea tracciata collaborando proficuamente con il Comuni e valorizzando il nostro territorio dalla costa all’entroterra”.

Entroterra

5 interventi per un valore totale di 1,4 milioni di euro, di cui 1,3 stanziati da Regione Liguria, tra i quali oltre 313mila euro per il rifacimento completo della condotta dell’acquedotto di Chiusanico.

“Con questa prima tranche di investimenti del Fondo Strategico regionale, confermiamo il nostro impegno concreto per il rilancio dell’entroterra e delle infrastrutture a esso collegate. Gli interventi previsti per il 2025, con oltre 1,3 milioni di euro destinati al solo entroterra, rappresentano un sostegno fondamentale per il miglioramento della qualità della vita nelle nostre vallate, la tutela delle risorse idriche e il potenziamento della viabilità. Vogliamo continuare a dare risposte concrete ai territori, valorizzando le eccellenze locali e rendendo sempre più attrattive le nostre aree interne e rurali, cuore pulsante della Liguria”, dichiara il vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Entroterra Alessandro Piana.

Ciclo delle acque

5 interventi per un valore complessivo di 5,2 milioni di euro, di cui 4,8 dal Fondo strategico: 1,5 milioni per la sostituzione delle condotte dell’ATO centro ovest 2 in provincia di Savona; 2,5 milioni per due interventi di riduzione perdite di rete acquedotto in provincia di Imperia; 1,2 milioni euro per rinnovamento due condotte idriche in provincia della Spezia.

“Siamo molto attenti alla problematica della dispersione idrica e pertanto abbiamo destinato risorse a questi interventi necessari. Saremo sempre pronti ad intervenire ogni volta che ci sarà la possibilità di attingere a dei fondi per abbattere percentualmente lo spreco di acqua, bene troppo prezioso per tutte le comunità”, spiega l’assessore al Ciclo delle Acque Luca Lombardi.

Infrastrutture e protezione civile

5 interventi per un valore complessivo di 7,5 milioni di euro, di cui 5,7 dal Fondo strategico, tra i quali quasi 2,5 milioni per la realizzazione a Borgio Verezzi di un nuovo accesso ciclopedonale alla passeggiata a mare e la messa in sicurezza della viabilità, 2,2 milioni di euro per la sostituzione nel comune di Recco del ponte di raccordo al casello autostradale e della passerella pedonale, con la realizzazione di una nuova rotatoria e circa 700mila euro per il comune di Bonassola.

A questi si aggiungono 200mila euro, coperti interamente tramite il Fondo strategico, per l’acquisto del terreno per la realizzazione del Polo logistico di Protezione civile regionale di Brugnato.

“Si tratta di interventi molto attesi dal territorio – commenta l’assessore Giacomo Raul Giampedrone – di grande valenza per migliorare la sicurezza delle infrastrutture e la viabilità delle aree interessate dai lavori. Per quanto riguarda Brugnato, l’acquisto del terreno è il primo passo per la realizzazione del nuovo polo logistico di protezione civile in una struttura di proprietà che, con un investimento stimato in 2 milioni di euro, sarà moderna e all’avanguardia”.

Sanità

7 interventi del valore complessivo di 4,7 milioni di euro, di cui oltre 4,6 dal Fondo strategico: tra questi sono presenti le opere di ristrutturazione del secondo piano del Palasalute di Sanremo Baragallo, il completamento dell’intero edificio per la realizzazione di una Casa di comunità; opere di ristrutturazione di una parte del primo piano dell’ex caserma Manfredi di Pieve di Teco per la realizzazione di una Casa di Comunità spoke, la realizzazione di un nuovo poliambulatorio a Genova Pra’, l’acquisto di un angiografo cardiologico per il Sant’Andrea della Spezia e interventi di efficientemento energetico e prevenzione incendi in varie strutture.

“Grazie ai finanziamenti del Fondo Strategico – spiega l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò – sarà possibile portare avanti opere di edilizia sanitaria estremamente importanti per il territorio, a partire dalla realizzazione delle Case di Comunità, fondamentali per garantire ai cittadini un’assistenza di prossimità capillare, fino ad arrivare all’acquisto di apparecchiature sanitarie per migliorare la diagnostica”.

Invernizzi (FDI): “Dal Fondo importanti risorse per sport, cultura, strade, lavori pubblici del savonese”

“Lavorare alla crescita economica della Liguria, migliorare la qualità della vita dei cittadini e promuovere la sostenibilità a lungo termine. La Regione investe importanti risorse al Savonese per sport, cultura, strade e lavori pubblici”, commenta Rocco Invernizzi, capogruppo in Regione di Fratelli d’Italia dopo la delibera decisa dall’amministrazione regionale sulla ripartizione di una prima tranche dei 50 milioni previsti dal Fondo Strategico Regionale.

Figurano tra le tante opere in elenco quasi 2,5 milioni per la realizzazione a Borgio Verezzi di un nuovo accesso ciclopedonale alla passeggiata a mare e la messa in sicurezza della viabilità; l’adeguamento alle norme della FIGC del campo di calcio comunale “Ruffinengo”, di Savona-Legino per un importo complessivo di spesa pari a 460 mila euro con un finanziamento pari a 322 mila euro di risorse del Fondo Strategico Regionale, la viabilità di collegamento tra gli interventi in programma e di miglioramento estetico e funzionale dell’area mediante manutenzione del campo da calcio a 5 a Villanova d’Albenga per un importo complessivo di spesa pari a 250 mila euro con un finanziamento pari a 225 mila di risorse del Fondo Strategico Regionale, la riqualificazione delle pavimentazioni e sottoservizi volti alla rigenerazione urbana nel centro storico di Testico per un importo complessivo di spesa pari a 250 mila con un finanziamento pari a 235 mila euro di risorse del Fondo Strategico Regionale; l’accessibilità e fruizione del sito areale del castello Del Carretto di Balestrino nel Comune di Nasino per un importo complessivo di spesa pari 223.001,40 euro con un finanziamento pari a 211.851,33 euro di risorse del Fondo Strategico Regionale; la creazione di una nuova biblioteca e area di servizio non impermeabilizzata a Pallare per un importo complessivo di spesa pari a 287.500 mila euro con un finanziamento pari a 250 mila euro di risorse del Fondo Strategico Regionale; la manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico Paccini di Albenga per un importo complessivo di spesa pari a 503 mila euro con un finanziamento pari a 477.850 mila euro.

“Si tratta di investimenti infrastrutturali per costruire un futuro resiliente per il territorio – dice Invernizzi – Sebbene queste operazioni richiedano risorse significative e un’attenta pianificazione, i benefici a lungo termine sono tangibili e la Regione dimostra ancora una volta la massima attenzione verso il savonese rispondendo in modo concreto alle richieste dei Comuni e delle comunità”.