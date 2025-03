Finale Ligure, folla commossa per l’ultimo saluto a Deborah Ballarò: il ricordo dei familiari

Finale L. Folla commossa nella basilica di Finalmarina per l’ultimo saluto a Deborah Ballarò, l’insegnante e consigliere comunale scomparsa a soli 54 anni dopo aver lottato contro un male incurabile.

Amici, colleghi, ex alunni, l’amministrazione tutto il Consiglio comunale si sono stretti alla famiglia per la cerimonia funebre: una chiesa di San Giovanni Battista gremita, con il parroco di Calice Ligure, don Selva, che al posto dell’omelia ha lasciato la parola ai familiari.

Dolore e grande commozione hanno accompagnato i funerali della donna, ricordata come persona solare, piena di vita e di passione per le sue attività, compreso l’ultimo impegno come capogruppo in Consiglio comunale.

Il figlio Lorenzo ha letto una poesia da lui composta, l’altro figlio, Francesco, ha voluto ricordarla per la sua capacità di trasmettere fino alla fine amore e fiducia. Tra le testimonianze quella affettuosa del marito, Roberto Grossi, che le ha rivolto un ultimo appassionato pensiero, citando Castel Govone e Punta Crena come luoghi del loro primo incontro.

Non è mancato un ricordo del sindaco Angelo Berlangieri: “Sarai sempre con noi e nei nostri cuori, grazie per averci insegnato affetto, devozione e una grande determinazione”.