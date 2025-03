Fiume Bormida a Cairo, da Regione Liguria oltre 400 mila euro per la progettazione dell’opera di mitigazione del rischio idraulico

Regione. Via libera di Regione Liguria al finanziamento di 401.040 euro per la progettazione dell’intervento di mitigazione del rischio idraulico del fiume Bormida a Cairo Montenotte.

Si tratta di risorse nazionali che, destinate alla progettazione di interventi idraulici, saranno gestite dalla strutturale commissariale regionale per le opere contro il dissesto idrogeologico.

“Queste risorse consentiranno di avviare le progettazioni in attesa del via libera definitivo al finanziamento da 9,5 milioni di euro per opere idrauliche e per il ripristino degli argini del fiume Bormida, sempre nel Comune di Cairo, proposto da Regione nell’ambito di un piano di interventi strutturali da 20 milioni di euro complessivi” spiega l’assessore alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone.

“Pochi giorni fa è stato riconosciuto lo Stato di emergenza nazionale per l’emergenza maltempo che nell’ottobre scorso ha duramente colpito il territorio comunale, con vaste aree rimaste sommerse dall’esondazione del Bormida con ingenti danni sia al patrimonio edilizio residenziale sia alle attività produttive, oltre che alle infrastrutture mettendo a rischio anche edifici pubblici strategici come l’ospedale. Da parte di Regione c’è quindi grande attenzione e questo nuovo finanziamento lo conferma”.

“Un intervento che rappresenta ancora una volta la dimostrazione concreta dell’attenzione della Regione verso il territorio savonese. Queste risorse – prosegue Invernizzi – permetteranno di avviare la fase progettuale, in attesa dell’approvazione definitiva di un ulteriore finanziamento di 9,5 milioni di euro per la realizzazione di opere idrauliche e per il ripristino degli argini del fiume Bormida. La progettazione delle opere, grazie all’impegno e alla perseveranza dell’assessore Giacomo Giampedrone, è il primo passo di un ampio piano di interventi per mettere in sicurezza il territorio, garantire la protezione delle persone e delle infrastrutture e sostenere la ripresa economica delle zone colpite”.