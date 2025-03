Fisioterapia al Santa Corona, l’assessore Nicolò: “Nessuna chiusura, accordo con Asl e Università”

Pietra Ligure. “In merito alla chiusura del Polo formativo dedicato alla laurea in Fisioterapia dell’Università degli Studi di Genova è stato avviato un confronto con il direttore generale di Asl 5 Paolo Cavagnaro, con il direttore generale di Asl2 Michele Orlando, con il preside dell’Università e con il responsabile del corso. Ci stiamo impegnando per non fare muovere gli studenti dalle loro sedi, anche grazie ad accordi che verranno definiti nei prossimi giorni, e da parte della stessa Università è già arrivata una prima apertura”.

Così l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò in merito all’interrogazione in Consiglio regionale sulla chiusura del Polo formativo della Spezia e Pietra Ligure del corso di laurea in Fisioterapia.

Gli fa eco il consigliere regionale Angelo Vaccarezza (FI): “Molto rumore ha fatto in questi giorni la notizia, pubblicata sui quotidiani on line e non solo della provincia di Savona, di una prossima chiusura del corso di laurea in fisioterapia presso il Polo didattico universitario di Pietra Ligure. Pronte le minoranze della Regione a gridare allo scandalo, ad alzare barricate, a preparare un j’accuse che, con il senno di poi, ha più il sapore della strumentalizzazione che altro. La maggioranza ha preparato un ordine del giorno, sottoscritto da tutti i Capigruppo e naturalmente anche da me. In realtà non ce n’era bisogno: l’Assessore alla Sanità è stato categorico, sgombrando il campo da ogni dubbio: il corso di laurea non chiude”.

“Come si dice: molto rumore per nulla! I percorsi didattici resteranno operativi e, ove vi fosse necessità di spostamenti, non saranno gli allievi a doverli fare, ma eventualmente i docenti. Qualcuno aveva disegnato uno scenario tragico, assolutamente non rispondente alla realtà dei fatti, per avere un po’ di visibilità. Io accetto di buon grado una discussione quando è fondata su ragioni concrete, ma perdere e far perdere tempo per essere più presenti sugli organi di informazione non è accettabile. Cari compagni, verificate le fonti la prossima volta!” conclude Vaccarezza.

Tra le file della maggioranza il capogruppo regionale della Lega, Sara Foscolo, aggiunge: “L’Assemblea legislativa della Liguria ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno, a mia prima firma, che impegna la giunta a mettere in atto le più idonee iniziative per il mantenimento del corso di laurea in Fisioterapia presso il Polo universitario di Pietra Ligure (ospedale Santa Corona-Asl 2). Il corso di laurea è attivo dal 1979 in conformità con gli accordi intrapresi fra Università degli Studi di Genova e Asl 2 e i docenti svolgono l’attività in diverse discipline, comuni anche al corso di Infermieristica e al corso di Scienze Motorie, Sport e Salute con sede presso il Campus universitario di Savona”.

“Pertanto, appare evidente che non c’è un effettivo e valente risparmio economico se si dovesse chiudere il corso di Fisioterapia. In tal senso, le spese per le docenze, che si aggirano intorno ai 10mila euro annui, sono estremamente contenute dato che oltre la metà degli insegnanti sono dipendenti dell’Asl 2, che ne sostiene i costi. Inoltre, ricordo che uno dei principali punti di forza del Polo universitario di Pietra Ligure è la possibilità di effettuare i tirocini presso l’ospedale Santa Corona, sede di DEA di secondo livello e Trauma center di primaria importanza, nonché uno dei Poli riabilitativi più complessi, completi e di maggiore esperienza in Italia” conclude Foscolo.

Dall’opposizione, dopo le parole del consigliere Jan Casella, ecco le dichiarazioni del consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello: “Il corso di laurea in Fisioterapia di Pietra Ligure, attivo dal 1979, rappresenta un punto di riferimento per la formazione dei futuri fisioterapisti liguri, grazie alla stretta collaborazione con l’Ospedale Santa Corona, uno dei principali poli riabilitativi nazionali”.

“La chiusura di questo corso sarebbe un grave errore – continua Arboscello – perché non porterebbe alcun reale risparmio economico, dato che le strutture sono già messe a disposizione gratuitamente dall’ASL2 e il personale docente è in gran parte composto da professionisti del Servizio Sanitario Nazionale, con costi estremamente contenuti. Al contrario, eliminare questa offerta formativa significherebbe penalizzare il ponente ligure, creando disagi logistici ed economici per gli studenti e aggravando la carenza di fisioterapisti nel nostro sistema sanitario”.

“Se il corso venisse soppresso, gli studenti sarebbero costretti a trasferirsi a Genova, affrontando spostamenti onerosi e poco sostenibili per molte famiglie. Alla luce del fatto che l’11 marzo 2025 il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità un Ordine del Giorno per il mantenimento del Corso di Laurea in Fisioterapia a La Spezia era doveroso per la Regione impegnarsi a tutelare questa offerta formativa anche nel nostro Ponente. Ora la Giunta deve rispettare gli impegni presi” conclude Arboscello.