Fionda di Legno 2025, ad Albenga cresce l’attesa per la cerimonia di consegna del premio a Leonardo Pieraccioni

Albenga. Sale ad Albenga l’attesa per l’arrivo di Leonardo Pieraccioni. Sarà infatti il regista-attore toscano a ricevere dalle mani di Antonio Ricci la Fionda di Legno 2025 per “avere tirato buone fiondate”, ovviamente metaforiche.

La consegna avrà luogo al Teatro Ambra, completo in ogni ordine di posti, sabato 5 aprile alle 17. Come di consueto l’evento sarà condotto da Mario Mesiano con la partecipazione di Franco Fasano e Mauro Vero. Ospiti musicali il trio, tutto al femminile, De’ Soda Sisters, un gruppo agrifolk amante dei canti popolari e dei testi ribelli, come si richiede a chi partecipa alla festa della Fionda.

Intanto la città di Albenga comincia a essere tappezzata di immagini della Fionda e di fotografie del vincitore Leonardo Pieraccioni, la cui simpatia attraversa le generazioni.

“Siamo dispiaciuti – ammiccano i Fieui di caruggi – di non poter accontentare tutte le domande che continuano a pervenire, ma in casi come questo bisognerebbe poter triplicare la capienza del Teatro Ambra. Una volta rivelato il nome del vincitore le richieste di un posto sono arrivate a centinaia, ma… chi dorme non piglia pesci”.

Ed è proprio il caso di dirlo visto che in molti hanno passato una notte all’addiaccio in coda per poter prenotare e avere la certezza di presenziare alla consegna del trofeo dei monelli dei vicoli. Tra coloro che sono riusciti a prenotare in tempo utile un gruppo proveniente da Bari, due ragazzi francesi e una coppia che arriverà da Arezzo.

I Fieui di caruggi ricordano la finalità benefica delle offerte ricevute destinate secondo le indicazioni del vincitore che, è bene ricordare, non riceverà alcun compenso se non l’ambitissima Fionda e le eccellenze enogastronomiche del territorio ingauno.