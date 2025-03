Finale Ligure piange la scomparsa di Samuela Vinai, imprenditrice e grande sportiva

Finale Ligure piange un’altra prematura scomparsa, quella di Samuela Vinai, ingegnere ed imprenditrice edile, grande appassionata di sport: è stata presidente della sezione di pallacanestro della Polisportiva del Finale.

Si è spenta per un improvviso malore, aveva solo 52 anni: lascia il marito Luca e i due figli Leonardo e Lara.

Sgomento in tutta la comunità finalese alla notizia della morte della 52enne, molto conosciuta anche per la sua attività nella parrocchia di Finalpia: numerosi i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia, in particolare via social.

“Abbiamo appreso con profonda tristezza dell’improvvisa scomparsa della cara Samuela Vinai – il messaggio della Polisportiva finalese -. A nome di tutta la Polisportiva e della sezione “Knights Basket Finale” ci stringiamo in questo doloroso momento alla sua famiglia, con profonda commozione e gratitudine per quanto ha fatto per noi. Ciao Samuela, dalla tua Polisportiva”.

“Le Aquile del Finale partecipano al dolore della famiglia per la prematura scomparsa di Samuela Vinai, grande sportiva, mamma e lavoratrice” scrivono dall’Aquila Baseball e Softball di Finale Ligure.