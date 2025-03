Finale Ligure, attivo il nuovo centro per le famiglie

Finale Ligure. Si chiama “Eufonia” ed è attivo da ieri, martedì 18 marzo, presso i locali della Croce Bianca in piazza Donatori di Sangue 1, il nuovo centro per le famiglie di Finale Ligure, un servizio a cura degli Ambiti Territoriali Sociali n. 5 Finalese e n. 4 Albenganese in collaborazione con Asl 2 Savonese e in co-progettazione con le associazioni di Promozione Sociale “A Cielo Aperto” e “Non Parto di Testa”, già operanti sul territorio.

Il servizio è finanziato da specifici fondi ministeriali e implementa le attività già in corso da tempo relative a supporto e sostegno domiciliare per nuclei famigliari nei primi mille giorni di vita dei bambini.

“Siamo orgogliosi di inaugurare questo servizio anche sul territorio del nostro distretto questo centro. Ringrazio il Direttore Sociale dott.ssa Marina De Cet e le associazioni impegnate per offrire un servizio che nasce con l’obbiettivo di essere un punto di riferimento concreto e accogliente per le famiglie, fornendo loro ascolto, sostegno e strumenti per affrontare le sfide quotidiane della genitorialità e della crescita dei figli – dichiara l’assessore con delega ai Servizi Sociali, Luciana Di Mauro – La collaborazione tra enti, associazioni e servizi socio-sanitari ci permette di costruire una rete capace di rispondere in modo efficace e inclusivo ai bisogni delle famiglie, in particolare di quelle più fragili”.

Eufonia, che significa letteralmente “armonico accostamento di suoni”, vuole essere metafora di un centro che offre servizi di vicinanza solidale e attività di promozione e supporto alle famiglie con fragilità, spazi di informazione, orientamento e condivisione sui temi della genitorialità, dell’inclusione, del disagio educativo e laboratori volti a rafforzare le risorse e le competenze delle famiglie.

La mission del centro Eufonia è di porre al centro la famiglia in un’ottica inclusiva a trecentosessanta gradi, promuovendo e perseguendo diversi obiettivi: informare e orientare sulle risorse del territorio, promuovere il benessere familiare e sostenere le competenze genitoriali, sviluppare le risorse della comunità e creare reti di connessione, integrare i servizi territoriali per prevenire il disagio familiare, promuovere accoglienza e solidarietà.

Diversi saranno i servizi, a disposizione di singoli, di coppie e famiglie. Tra questi vi sono una consulenza psicologica-educativa specializzata; spazi di incontro dedicati a bambini, pre-adolescenti e adolescenti; l’accesso a informazioni utili tramite uno sportello dedicato; e, infine, l’attuazione di iniziative di promozione, auto mutuo aiuto e progetti di sviluppo.

Il Centro per le Famiglie Eufonia è aperto a tutta la cittadinanza residente all’interno dei Comuni afferenti all’Ambito Territoriale Sociale n.5 Finalese (Balestrino, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Calice Ligure, Finale Ligure, Giustenice, Loano, Magliolo, Noli, Orco Feglino, Pietra Ligure, Rialto, Toirano, Tovo San Giacomo, Vezzi Portio) ed è libero e gratuito; i servizi saranno gestiti da un’equipe formata da professionisti e volontari.

Eufonia sarà aperto nelle giornate di martedì e giovedì, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, ed è possibile contattare gli operatori dedicati: al numero 375.8014334; visitando il sito www.centrofamiglie.org; scrivendo all’indirizzo mail info@centrofamiglie.org.