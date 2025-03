Finale in lutto, è morta Deborah Ballarò: architetto, docente e consigliere comunale

Finale Ligure. Lutto a Finale Ligure per la morte di Deborah Ballarò. È scomparsa all’età di 54 anni, dopo aver lottato a lungo contro un male incurabile.

Molto conosciuta nel finalese e non solo. Architetto e docente di discipline grafico-pubblicitarie all’istituto Falcone di Loano e al Ferraris-Pancaldo di Savona.

Era stata eletta in consiglio comunale dopo essersi candidata a sostegno dell’attuale sindaco Angelo Berlangieri. Era l’attuale capogruppo di maggioranza nel parlamentino finalese (in consiglio comunale entrerà il primo dei non eletti, della lista “Finale Futura”, Marco Bruzzo).

Ballarò ha lasciato il marito, Roberto Grossi, e due figli. Centinaia i messaggi di cordoglio e commozione giunti alla famiglia, in particolare via social.

Di seguito, le parole di ricordo, affetto e vicinanza del Comune di Finale Ligure, attraverso una nota ufficiale: “Il sindaco, la giunta, il consiglio comunale, in cui era capogruppo di maggioranza, la lista “Berlangieri Sindaco” e i sostenitori che hanno collaborato attivamente per mesi con lei conoscendo la sua capacità, l’intraprendenza, la disponibilità e le Sue competenze culturali e politiche, piangono la prematura scomparsa di Deborah Ballarò”.

“Fino all’ultimo ha lavorato per la realizzazione dei progetti costruiti insieme in questi mesi, occupandosi dell’inclusività nella nostra Città, con un focus particolare all’adeguamento dei giochi per i bambini, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale e monumentale, tra cui Teatro Sivori ed il Castel Govone”.

“Ci stringiamo al marito Roberto, ai figli e ai parenti tutti in questo momento di dolore, che ci lascia attoniti, ma con un’eredità segnata dal suo comportamento e dal suo modo d’essere, che cercheremo con ogni nostra forza di non disperdere ed, anzi, di preservare e portare avanti”.