Finale, frana sull’Aurelia a San Donato: al via la prima fase della messa in sicurezza

Finale Ligure. Lo scorso sabato 15 febbraio, a seguito di una segnalazione giunta da parte di alcuni passanti, un sopralluogo effettuato dai Vigili del fuoco e dai tecnici comunali ha evidenziato la presenza di un fronte franoso sul versante sovrastante l’Aurelia nel comune di Finale Ligure, all’altezza del km 565+500 in località San Donato.

In merito a questo episodio e al seguente svolgersi degli eventi, il sindaco Angelo Berlangieri e l’assessore ai Lavori Pubblici Paolo Folco affermano: “Nella relazione fornita per iscritto a seguito del primo sopralluogo, veniva prescritta la completa chiusura dell’Aurelia; insieme all’ingegnere di Anas, ente gestore della tratta, l’amministrazione si assunta la responsabilità di procedere in alternativa alla chiusura solamente parziale della carreggiata con istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità della galleria di Capo San Donato e dell’ingresso del porto”.

“Il giorno successivo, la ditta incaricata in urgenza di eseguire una primaria messa in sicurezza ha delimita l’area e avviato le operazioni di rimozione dell’albero crollato e della vegetazione insistente sul fronte in indagine con lo sfalcio dell’area; contemporaneamente veniva emessa un’ordinanza anche nei confronti dei privati affinché provvedano ad adempiere alle loro incombenze”.

“Con il procedere dei lavori, oltre al movimento franoso già citato e posto quasi a ridosso della galleria, da parte dei tecnici è stato notato un secondo fronte più a levante, ancor più preoccupante: «Una perizia puntuale del geologo ha confermato la prima impressione dei tecnici – spiegano sindaco e assessore – una situazione di rischio imminente per la quale si è evidenziata la necessità di un intervento più profondo del semplice consolidamento di un versante che era stato trascurato nel tempo”.

Il programma dei lavori prevede un’iniziale messa in sicurezza, che sarà avviata nei prossimi giorni e finanziata nell’ultimo Consiglio comunale con 48.000 euro, la quale consiste nell’installazione di una paratia ai piedi del versante a protezione della sede stradale da eventuali cadute di materiale; in un secondo momento si provvederà infine alla definitiva sistemazione secondo il progetto definitivo in fase di ultimazione.

“Condizioni meteo permettendo, nei prossimi 10-15 giorni è prevista la conclusione della prima fase che consentirà di tornare al doppio senso di marcia. Nel frattempo, si è provveduto a un predisporre un servizio di movieri nelle ore di punta e di gestione del traffico da parte della Polizia Locale che cercherà il più possibile di alleviare la situazione del traffico. La presenza degli agenti è costante, e nel fine settimana, in combinato coi movieri, avverrà in maniera più intensa per prevenire situazioni di maggior disagio”.

“Nessuna delle operazioni da eseguire è di semplice svolgimento – concludono il sindaco Berlangieri e l’assessore Folco – ma dev’essere svolta con tutti i crismi e le precauzioni che consentano condizioni di sicurezza che non mettano a rischio né il personale impegnato né l’utenza della strada sottostante. Un’emergenza che, sommata a quelle verificatesi dallo scorso autunno, porterà a incrementare una spesa complessiva che ha già ben superato il milione di euro in somme urgenze”.