Finale, ecco gli “Aperitivi Letterari”: una serie di tre incontri promossi dall’Istituto Alberghiero

Finale Ligure. Giovedì 13 marzo la nostra scuola, in collaborazione con la Libreria Cento Fiori e con il patrocinio e il supporto del Comune di Finale Ligure, ha inaugurato, nell’Aula magna della nostra scuola, una piccola serie di tre “Aperitivi Letterari”, aperti anche al pubblico.

Il primo è stato organizzato con lo scrittore Riccardo Gazzaniga, una persona d’ispirazione e gentile, pronta a rispondere alle nostre domande, raccontandoci le sue esperienze e condividendo i suoi consigli. È stato bello potersi confrontare e scoprire le difficoltà, la tecnica e l’arte che si celano dietro al lavoro di uno scrittore.

Ci ha parlato di come la sua passione sia nata in età adolescenziale, tra le mura della scuola, scrivendo racconti durante l’ora, allora sperimentale, di alternativa alla religione cattolica e di come si sia evoluta durante la sua vita.

Spesso quando si legge si tende a dimenticare quanto sforzo e impegno ci vuole per potersi immedesimare in un personaggio e poterne scrivere la storia. Questa è una delle cose che ci ha colpito di più del discorso di Gazzaniga e non solo: lui ci ha spiegato quanto spesso si confonde l’opera di un artista con l’artista stesso. È quindi importante dissociarsi dalla propria creazione e accettare gli elogi così come le critiche, in quanto essi non attaccano noi come persona.

Inoltre, ci ha fatto capire, che nonostante la vera passione, a volte è normale non sentirsi più all’altezza attraversando fasi negative: questo è un altro incoraggiamento a noi giovani a non arrenderci e credere nei nostri interessi.

Tra le sue opere possiamo trovare “Abbiamo toccato le stelle”, “Colpo su colpo”, “A viso coperto”, In forma di essere umano” e “Quello che non dicono”; poi ci hanno incuriosito le storie ancora inedite…

Siamo rimaste entusiaste di come sia riuscito a coinvolgerci con un racconto per ognuno di questi libri, per farci assaporare l’amore diverso per ognuno, le difficoltà e l’entusiasmo con cui ha effettuato le sue ricerche per dar vita ai suoi personaggi.

È stato un incontro molto interessante, coinvolgente e pieno di curiosità, che si è poi concluso, nella sala del nostro Istituto, con un aperitivo che abbiamo piacevolmente condiviso con l’autore.

Sono lieta di aver avuto l’opportunità di conoscere l’autore Riccardo Gazzaniga, spero in futuro che si possa creare un altro evento con la sua presenza, e attendo il prossimo aperitivo letterario del 16 aprile con la partecipazione di Samuele Cornalba.