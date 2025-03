Finale, cordoglio e commozione per l’ultimo saluto al pediatra Enrico Richeri

Finale Ligure. Cordoglio e commozione oggi pomeriggio per l’ultimo saluto al pediatra dottor Enrico Richeri: i funerali si sono svolti nella basilica di San Giovanni Battista in Finalmarina. Colleghi e pazienti si sono stretti attorno alla famiglia dello stimato medico finalese.

Enrico Richeri si è spento all’ospedale San Paolo di Savona dove si trovava ricoverato.

Da anni svolgeva con passione la sua professione nel comprensorio finalese, conosciuto e apprezzato non solo per le sue capacità ma anche per le sue doti umane. E’ stato tra i soci fondatori del centro medico Finale Salute, tra coloro che hanno sempre sostenuto la sanità territoriale.

Non sono mancati numerosi messaggi sulla sua figura, rimasta nei cuori di molte famiglie così come da colleghi, che da lui hanno avuto modo di imparare e apprezzarne le qualità mediche.

Lutto è stato espresso da tutta la comunità finalese.