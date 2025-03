Finale Ligure. Il Salone dell’Agroalimentare Ligure 2025 si è chiuso con un grande successo dato non solo dalla presenza di moltissimi visitatori ed espositori, ma dalla collaborazione tra gli enti locali e regionali che sta diventando sempre più significativo.

“È sempre un piacere ed un orgoglio per la nostra città ospitare il Salone dell’Agroalimentare Ligure, uno dei grandi eventi di promozione delle produzioni tipiche della nostra regione. Il settore agroalimentare rappresenta una componente importante non solo dell’offerta turistica del territorio, ma anche economica: le imprese agricole sono una delle ricchezze che connotano il paesaggio della Liguria e ci consentono di preservare e curare l’ambiente rurale mantenendolo vivo e integrato nel sistema produttivo. Ad esse si affiancano produzioni artigianali di altissima qualità; aspetti che, coniugati tra di loro, costituiscono una ricchezza e un forte motivo di richiamo per la Liguria”, ha dichiarato Angelo Berlangieri, sindaco di Finale.

Oltre alle eccellenze enogastronomiche ed artigianali, si sottolinea l’importanza di collaborare con altre manifestazioni ed enti locali. Da Aromatica di Diano Marina a Flouer di Alassio, passando dalla presenza di Comuni che, come ad esempio Quiliano, che ha da sempre partecipato al Salone, con entusiasmo e dando slancio agli spazi istituzionali come dichiarato dal sindaco Nicola Isetta: “La Città di Quiliano ha partecipato all’importante evento del Salone dell’Agroalimentare Ligure in modo sostanziale, convinto di poter portare il proprio contributo al progetto complessivo di valorizzazione più ampio comprensorio Finalese, mettendo a disposizione in modo coordinato e in rete il proprio territorio, le attività enogastronomiche e i prodotti che lo contraddistinguono in modo significativo”.

“Insieme alla Proloco Quiliano APS abbiamo raccontato e fatto degustare i prodotti caratteristici e DE.CO. in un laboratorio che si è svolto sabato 15 marzo alle 18. Nel nostro spazio espositivo le nostre aziende locali a rotazione hanno presentato i loro prodotti. Ospitando, inoltre, la Rete dei Comuni Sostenibili e, attraverso lo I.A.T. Quiliano in collaborazione. Con Quilianonline ha proiettato un video che racconta il nostro territorio. Grazie alla cooperazione tra l’azienda Etraction e l’ufficio I.A.T. Quiliano è stato presentato un suggestivo video e progetto che ha dotato il Comune di Quiliano delle nuove colonnine di ricarica E-Bike. In questa occasione è stato valorizzato il meglio della propria offerta ambientale, paesaggistica, produttiva e turistica per affiancare tali qualità e risorse alle eccellenze alimentari”, ha concluso.

Il SAL ha raggiunto una dimensione strategica regionale ed interregionale con importanti prospettive di crescita. Si sta già lavorando per il futuro con importanti novità che daranno un ulteriore slancio a questo evento che per i suoi 22 anni vedrà molte novità.

“Un ringraziamento va all’amministrazione di Finale Ligure, alla Regione Liguria e alla Camera di Commercio Riviere di Liguria che, non solo supportano l’evento, ma credono nell’evento come strumento di marketing strategico per valorizzare il territorio ed i suoi prodotti”, la conclusione degli organizzatori.