Finale Ligure. Al via oggi, venerdì 14 marzo, la 21^ edizione del Salone dell’Agroalimentare Ligure a Finalborgo. L’inaugurazione è avvenuta oggi pomeriggio presso i Chiostri di Santa Caterina dove è stata allestita la Performance “Degusta la Liguria”, una serie di incontri, laboratori e degustazioni che daranno il via alla kermesse. In questa occasione sarà inaugurato il Palco Fiorito a cura di Regione Liguria e del Distretto Florovivaistico della Liguria.

La collaborazione con gli Enti Partner: Regione Liguria, Comune di Finale Ligure, Camera di Commercio Riviere di Liguria e la Provincia di Savona ha fatto sì che si potesse organizzare un evento sempre più attrattivo per il pubblico e per le aziende del comparto agroalimentare.

“Il Salone dell’Agroalimentare Ligure è una vetrina straordinaria per le nostre eccellenze enogastronomiche e un appuntamento fondamentale per la valorizzazione del settore agroalimentare regionale. Un evento che, anno dopo anno, cresce e si consolida come punto di riferimento per produttori, operatori e appassionati, contribuendo allo sviluppo del nostro territorio”, ha dichiarato il vicepresidente con delega all’Agricoltura e ai prodotti tipici della Regione Liguria Alessandro Piana, presente oggi con l’assessore all’Energia Paolo Ripamonti.

“Grazie a una collaborazione sempre più forte tra istituzioni, imprese e associazioni di settore, il Salone cresce di anno in anno: oggi il nostro obiettivo è superare il successo dell’edizione precedente, che ha registrato oltre 60mila visitatori, offrendo un programma ancora più ricco di esposizioni, show cooking, laboratori e incontri dedicati al mondo agroalimentare. Ci aspettiamo quindi una grande risposta dal territorio” ha concluso Piana.

Durante la cerimonia di apertura, nei Chiostri di Santa Caterina, è stato presentato il Palco Fiorito, realizzato in collaborazione con il Distretto Florovivaistico della Liguria, e l’aiuola di erbe aromatiche dedicata alla dodicesima edizione di Aromatica, a conferma del forte legame tra il comparto agricolo e quello turistico.

Finalborgo, la 21esima edizione del Salone Agroalimentare Ligure

“È un onore essere presente all’inaugurazione del Salone dell’Agroalimentare di Finalborgo – ha aggiunto l’assessore Ripamonti -, un appuntamento fisso che valorizza le eccellenze enogastronomiche della nostra Liguria in un contesto di pregio storico. Un ringraziamento a tutti coloro che contribuiscono a promuovere il nostro territorio attraverso tradizione, qualità e innovazione”.

Le parole del sindaco di Finale Ligure Angelo Berlangieri: “Il Salone ha un significato importante, sia dal punto di vista storico che affettivo: 21 anni fa è nato qua con un’iniziativa che aveva anche un altro nome, ma ci abbiamo creduto molto tutti, a partire da Cristina Bolla. Oggi è uno degli eventi cardine per la nostra Regione. Puntiamo molto sulla valorizzazione del patrimonio culturale naturale che trova nelle produzioni agricole uno dei suoi elementi caratterizzanti. Elemento di grande importane dal punto di vista della diversificazione turistica e della sostenibilità ambientale e socio-economica e del presidio del territorio”.

“Nel Stati Generali del Turismo abbiamo lanciato come elemento fondante la necessità di partire dai due prodotti principali: il prodotto balneare ed il prodotto outdoor. Per andare progressivamente a rafforzarli e diversificarli, in modo da intercettare una maggior quantità e qualità sia di mercati che di singoli target”, ha concluso.

Quando è nato il Salone si chiamava come sottotitolo “Liguria Qualità” e mai come quest’anno ci sarà una presenza di attività di Qualità, con l’ospitalità di altri due eventi di eccellenza del comparto florovivaistico ed enogastronomico ligure: Flauer di Alassio e Aromatica di Diano Marina.

Ventuno anni di Salone saranno festeggiati con un tripudio di eventi e la presenza di espositori che andranno ad animare il Complesso Monumentale di Santa Caterina nei suoi Chiostri, Oratorio de’ Disciplinanti e Auditorium, Piazza Santa Caterina, Piazza Aycardi, Piazza Porta Testa e Piazza Garibaldi.

PRESENTE ANCHE IL LABORATORIO CHIMICO MOBILE DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Il Laboratorio Chimico Mobile ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), in dotazione alla Direzione Regionale per la Liguria, è presente per il secondo anno al 21° Salone dell’Agroalimentare Ligure a Finalborgo (SV); i chimici dei Laboratori di Genova e Savona, infatti, mostreranno sul posto ai visitatori come vengono effettuati i panel test sull’olio d’oliva nella centralissima Piazza Garibaldi.

L’evento, che negli anni è diventato un appuntamento fisso per gli appassionati di enogastronomia, vede quest’oggi la cerimonia inaugurale presso il Complesso Monumentale di Santa Caterina per poi svilupparsi nei prossimi giorni nel Centro Storico di uno dei Borghi più Belli d’Italia.

La rassegna patrocinata da Regione Liguria, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Provincia di Savona e Comune di Finale rappresenta un’eccellenza consolidata per la promozione delle produzioni tipiche e dell’identità del territorio Ligure che valorizza la filiera agroalimentare mettendo in connessione produttori, operatori del settore e visitatori attraverso degustazioni, incontri e momenti di approfondimento. L’agricoltura e l’enogastronomia sono elementi strategici per lo sviluppo economico e turistico della Liguria, e manifestazioni come questa ne amplificano la visibilità, favorendo la crescita delle imprese locali.

IL PREMIO FASSONE

Sempre nella giornata inaugurale è previsto il Premio Fassone, con la consegna di tre targa ad Aziende Agricole e professionisti che si sono distinti per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari liguri. Per il 2025 saranno consegnate alle aziende agricole: Damiano di Chiusavecchia Imperia, Ca’ du Megu di Vezzi Portio e Zafferano dei Giovi di Mignanego (GE). Le motivazioni saranno lette in occasione delle premiazioni. Il premio Fassone è dedicato al produttore di pesto Franco Fassone, un imprenditore genovese che, prima di tutti, ha saputo valorizzare la famosa salsa al mortaio ligure e che ha insegnato la vera ricetta per la preparazione del vero pesto genovese. L’Unione Regionale Cuochi Liguri, presieduta dallo Chef Alessandro Dentone, sarà presente, oltre all’inaugurazione, durante le tre giornate con la preparazione dei piatti della tradizione.

Terre di Confine

L’edizione del SAL 2025 vedrà un nuovo punto di vista. L’aglio ed i prodotti utilizzati nella cucina tra Liguria e Piemonte si incontreranno attraverso la presenza di produttori e relatori provenienti dalle due regioni confinanti.

Una curiosità saranno gli eventi dal tema: Terre di Confine. Tra i quali la “Disfida tra Pesto e Bagna Cauda” si parlerà dell’uso dell’aglio nelle ricette tra Liguria e Piemonte. Per l’occasione sarà presente Sergio Miravalle, giornalista direttore rivista “Astigiani” e ideatore Bagna Cauda Day e Virgilio Pronzati, enogastronomo, che insieme alla OroArgento, gestisce il Pesto Corner dal 2004. Dove sono stati lanciati i “Magnifici 7” gli ingredienti per cucinare il nostro magnifico Pesto.

GLI EVENTI

Il programma del Salone prevede un ricco calendario di eventi:

– presso la Sala Liguria si svolgeranno i laboratori di degustazione a cura delle aziende agricole presenti al Salone ed i professionisti del comparto enogastronomico ligure;

– presso la Vision Plaza saranno organizzati gli show cooking a cura della Federazione Cuochi Liguri, gli incontri tematici ed i convegni tecnici e sarà allestita la mostra con i fiori di Sanremo grazie al contributo di Regione Liguria, Assessorato all’Agricoltura della Regione Liguria;

– presso la Piazzetta delle Aromatiche sarà allestita una aiuola dedicata alle erbe aromatiche della Liguria e alla manifestazione Aromatica del Comune di Diano Marina e della Camera di Commercio Riviere di Liguria,

– all’interno dell’Auditorium Destefanis si svolgerà il premio Fassone, gli incontri tematici e le proiezioni.

Per il secondo anno, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) partecipa al Salone dell’Agroalimentare Ligure con un duplice obiettivo: promuovere la qualità e la sicurezza nel settore alimentare e presentare le elevate competenze analitiche dei propri laboratori chimici. Oltre ai controlli istituzionali, volti a garantire il rispetto delle normative a contrastare le frodi, ADM offre a titolo oneroso servizi analitici specializzati su svariate matrici, tra cui: test sensoriali sugli oli extra vergine di oliva (panel test) e controlli sul caffè crudo in grani (D.P.R. n.470/73) Le nostre attività di laboratorio supportano le aziende e i produttori con soluzioni analitiche accurate e affidabili, contribuiscono a tutelare i consumatori certificando che i prodotti di eccellenza rispondano ad elevati standard di qualità e sicurezza. Durante l’evento, i nostri chimici e biologi saranno a disposizione per presentare i servizi di analisi e discutere le ultime novità normative e tecniche del settore.

Il SAL, come ogni anno omaggio lo Street food ligure. Ecco alcune chicche che si potranno degustazione al Salone.

Chiostri

Zemino di ceci, lasagne alla genovese, risotto al pernambuco,

torte di verdura, canestrelli e torta di Janira

A cura del Nuovo Polo Scolastico di Finale Ligure

La focaccetta di patate di Quiliano De.Co.

salumi, formaggi, birre, vini, panino innamorato con le acciughe

Piazza Santa Caterina

Pesci fritti, panissa, frittelle di baccalà, arancini

Piazza Aycardi

Focaccini del Finale e frittelle

Piazza Porta Testa

Spiedini di totani e di carne, panissa, tira di Cairo

Montenotte De.Co

IL PREMIO GALLESIO

Conferimento del premio a cura del Circolo degli Inquieti a

PAOLO ERASMO MANGIANTE

Converseranno con lui Alessandro Bartoli Jacopo Marchisio e Nella Mazzoni

Paolo Erasmo Mangiante, medico, romanziere, critico d’arte si è occupato di studiare e tramandare l’eredità storica orticola e botanica del conte Giorgio Gallesio, autore della Pomona Italiana, essendo proprietario e attento custode della Villa Gallesio Piuma Sanguineti di Finale Ligure

I laboratori di SALA LIGURIA

I laboratori della Sala Liguria sono a numero chiuso. Ci si deve accreditare presso la segreteria del SAL durante gli orari di apertura del Salone.

Ecco il programma completo:

Venerdì 14 marzo ’25

Ore 17.00 Masterclass di FLAUER ALASSIO 2025

A cura di Silvia Parodi, Tastee.it e Emanuela Baudana di Perleco’

Fiori eduli: la begonia, dal gin al sorbetto

Presenta Rinaldo Agostini, Presidente Marina di Alassio, Ente Organizzatore FLAUER

Terre di Confine

Sabato 15 marzo ’25

UN BRINDISI TRA LIGURIA E PIEMONTE

ore 11.00 Lumassina, Asti Secco DOCG, formaggi e miele del Piemonte

Presentazione e degustazione dei prodotti di:

Cantina Casanova di Finale Ligure (SV)

Vecchia Cantina Sociale di Alice Bel Colle – Sessame

Apicoltura Mortara di Ozzano Monferrato (AL)

Consorzio Tutela Formaggio Raschera DOP di Vicoforte (CN)

ore 15.30 MIELI LIGURI. UN ASSAGGIO DEL TERRITORIO

Laboratorio di degustazione mieli

A cura di APILIGURIA

ore 17.00 LA NUOVA VITA DEL CACO E DEI DOLCI DELLA TRADIZIONE

Cachi essiccati, fior di cachi (biscotti con cachi essicati e cornflakes),

Pandolce d’Utumeo (panettone genovese con i cachi), Terra duTumeo

(crumble di cachi, nocciole e timo), Dolcetti di Angela (biscotti con farina

di castagne e cioccolato, fagottini di marmellata)

A cura di Azienda Agricola U Tumeo di Vendone (SV)

ore 18.00 QUILIANO IN TAVOLA: SAPORI E PRODOTTI DEL TERRITORIO

Raccontiamo le DE.CO. e degustiamo insieme

A cura di Comune di Quiliano e Pro Loco Quiliano APS

con la collaborazione di:

Frantoio CATI e dell’Azienda Agricola Belfiore Rosa Bianca

Domenica 16 marzo ’25

ore 11.00 GLI OLI ESSENZIALI, LA MEDICINA NATURALE:

Alla scoperta dell’aromaterapia scientifica e della sua efficacia

A cura di Filippo Dattola, Azienda Agricola L’Essenzia di Orco Feglino (SV)

ore 15.30 INTRODUZIONE ALL’APICOLTURA IN LIGURIA

Curiosità, tradizione e sostenibilità

A cura di APILIGURIA

ore 17.00

NON SOLO TAGGIASCA

Degustazione di olio evo taggiasco,pignola e merlina, le olive taggiasche

in salamoia e il battuto di olive taggiasche

A cura di Frantoio Bronda Renzo di Bronda Andrea di Vendone (SV)

ore 18.00

DALLA TERRA ALLA TAVOLA

Degustazione di: carciofi sott’olio, trombette sott’olio, confetture

A cura di Azienda Agricola Il Bombo di Ceriale (SV)

Inoltre, lungo il percorso espositivo si potranno visitare le mostre “Sguardi” di Claudia Oliva e Roberto Zanleone, la mostra “Mani che lavorano” una mostra dedicata alle mani delle donne e degli uomini impiegati nei mestieri dell’agricoltura e artigianato, Agricoltura e la mostra permanente dell’Oratorio De’ Disciplinanti.

Il programma completo è visionabile sul sito www.saloneagroalimentareligure.org.

Per il pubblico ci sarà un’ampia area di parcheggi a disposizione del pubblico, oltre ai servizi pullman TPL dalla Stazione Ferroviaria di Finale Ligure Marina a Finalborgo.

Manifestazione ed eventi sono ad ingresso libero.