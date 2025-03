Fiamme in una abitazione a Millesimo: vigili del fuoco mobilitati per le operazioni di spegnimento

Millesimo. Terzo incendio di tetto della giornata in Val Bormida: dopo Pallare questa mattina e una canna fumaria in via dei Gaggioni a Carcare, allarme nel tardo pomeriggio di oggi anche a Millesimo, in via Al Ronco.

Secondo quanto appreso, intorno alle 18 e 20 è scattata la segnalazione ai vigili del fuoco, con le fiamme che si sono rapidamente estesa alla parte superiore di una casa a due piani.

Sul posto stanno ancora operando tre squadre dei vigili del fuoco di Savona e un’altra del distaccamento di Cairo Montenotte.

Difficili le operazioni di spegnimento del rogo, in quanto la via di accesso alla struttura abitativa risulta particolarmente stretta per l’azione dei pompieri e dei loro mezzi.

Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata dall’incendio, che ha creato inevitabili danni alla villetta. Anche in questo caso, non si esclude, che le fiamme si possano essere originate dalla canna fumaria, generando poi un denso fumo visibile nella zona.

Ancora in corso l’intervento dei vigili del fuoco, che dovranno anche provvedere alle verifiche del caso in merito alla complessiva situazione di sicurezza.