Festival del vento a Spotorno, due ruote protagoniste ad Albenga ed eventi per la Giornata della Donna: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Nel fine settimana in cui ricorre la Giornata Internazionale della Donna sono moltissimi gli eventi in programma dedicati a questo tema tra conferenze, spettacoli teatrali e concerti. Non mancheranno appuntamenti dedicati agli amanti dello sport su due ruote con due giorni di gare ad Albenga in mtb ed enduro, mentre a Spotorno iniziativa per tutta la famiglia con il Festival del Vento. Infine a Stellanello c’è un ultimo festeggiamento del carnevale. Ma ora entriamo nel dettaglio di tutti gli appuntamenti del fine settimana.

A SPOTORNO IL FESTIVAL DEL VENTO

L’8 e 9 marzo sulla spiaggia davanti al lungomare Kennedy ed alla Piazza della Vittoria di Spotorno, per le famiglie, i bimbi, e gli appassionati, si esibiranno circa 90 aquilonisti di una ventina di club italiani ed Europei, presentati dal super Dj Angelo Cattaneo. Questi gli orari della manifestazione: Sabato e domenica dalle 10:00 – 12:30 e 14:30 – 17:30 Sabato sera dalle 21:30 notturna. In questa 24^ edizione del Festival del Vento, che coincide con la ricorrenza della “Festa della Donna”, il 30 Kite Club con l’esperienza ventennale, in collaborazione con Animiamo Eventi, coglie l’opportunità per rafforzare il messaggio sui diritti delle donne in Italia e in tutto il mondo, tema di forte attualità purtroppo, al quale vogliamo dedicare una giusta rilevanza.

Ci piace pensare che, nonostante la tematica sia davvero gravosa, è possibile affrontarla con il naso all’insù guardando volare le creazioni degli aquilonisti che per questa occasione hanno costruito un aquilone a tema, che in diversi momenti del Festival del Vento riempiranno il cielo di Spotorno con questo messaggio.

Avremo la preziosa partecipazione del “Telefono Donna – Centro Antiviolenza della Provincia di Savona” con uno stand dove avere info. Durante il weekend voleranno con gli aquilonisti con un loro aquilone personalizzato per l’occasione.

Il nostro immancabile e coloratissimo laboratorio di costruzione di aquiloni dedicato agli appassionati più piccoli con l’ormai consolidata collaborazione del volontari di Emergency del gruppo di Genova il sabato e di Savona la domenica. Ricordiamo che i giovanissimi costruttori avranno un’area della spiaggia dedicata al loro volo.

FESTA DI CARNEVALE A STELLANELLO

Domenica 9 marzo presso l’area delle feste, la Pro Loco di Stellanello festeggerà insieme a tutta la comunità della valle il Carnevale 2025. Dalle ore 14,30 insieme all’attore Massimo Ivaldo i partecipanti sperimenteranno i giochi che una volta facevano i nonni e i bisnonni. I giochi scaturiscono da un lavoro di ricerca e da un laboratorio ludico effettuato da Massimo Ivaldo che ha portato alla pubblicazione di un libro ” I giochi di… ancora una volta”.

Il gruppo degli alpini della Val Merula come di consuetudine preparerà le caldarroste e poi si assaggeranno le torte, dolci e salate, che parteciperanno all’annuale gara di torte. Una giuria speciale sceglierà le torte vincitrici che diventeranno le torte del 2025 di Stellanello. La scuola di Stellanello porterà delle maschere realizzate nei laboratori di classe.

La classica pentolaccia accompagnerà i bambini verso la fine del calendario. “Vorrei ringraziare in particolare il Comune di Stellanello, il Gruppo Alpini della Val Merula e la scuola elementare di Stellanello per il costante sostegno” afferma il neo presidente della Pro Loco Silvano Giuseppe Laureri, che prosegue: “Con il Carnevale è iniziata la nuova programmazione 2025 della Pro Loco, sempre il 9 marzo infatti lanceremo l’annuale concorso fotografico -U Gumbu d’Ou. A breve presenteremo il calendario completo nella speranza di valorizzare al meglio la cultura, la storia, la natura e le tradizioni di Stellanello”.

Nessun problema in caso di maltempo in quanto nella stessa area è a disposizione uno spazio al coperto.

AD ALBENGA WEEKEND DEDICATO ALLE DUE RUOTE

Sabato 8 e domenica 9 marzo sarà un weekend dedicato all’outdoor su due ruote ad Albenga con gare di portata nazionale e internazionale. A Campochiesa ci sarà la gara internazionale XCO Coppa Città di Albenga che, come ogni anno, ha raccolto adesioni da tutto il mondo. I nomi dei partecipanti anche quest’anno sono clamorosi, confermando come la gara ligure sia ormai considerata una grande classica di livello mondiale. Arriverà in forze il team Scott-Sram, capitanato dall’olimpionico Nino Schurter, il più vincente nella storia della mountain bike. Ci saranno inoltre Filippo Colombo e Andri Frischknecht, l’americano Bjorn Riley e la canadese Emily Johnston. Oltre a loro ci sarà anche tutta la Wilier, con i due atleti olimpici Luca Braidot e Simone Avondetto, campione europeo in carica insieme alla tricolore Martina Berta col suo nuovo team Origine e tanti altri.

Da Piazza Corridoni partirà poi la Quinta Edizione della Randonnée Sotto le Torri “Duxénto”. Quest’anno ci sarà un percorso rinnovato per la 2^ Prova Master Audax Nord Ovest.

Tra Bastia e la spiaggia di Albenga poi si svolgerà il Campionato italiano Enduro Major. La gara è inserita tra le cinque che si svolgono in tutta Italia per questo campionato e vedrà le moto da enduro effettuare un percorso di 50 km. A ogni giro ci saranno 2 prove cronometrate: una sulla spiaggia di Albenga in prossimità delle giostre con passaggi previsti alle ore 10.00,12.00 e14 .00 e l’Enduro test sopra i campetti di Bastia.

FESTA DELLA DONNA: LE INIZIATIVE AD ALBISSOLA

Albissola Marina ha preparato un calendario di iniziative per la celebrazione della festa della donna.

Domenica 9 presso il MuDA con un concerto a cura della Piccola Accademia dell’Arte alle 16,30 e con proiezioni alle 18,00 in Piazza del Popolo.

MADAME BOVARY APRE LA NUOVA STAGIONE TEATRALE DI VALLEGGIA

La nuova stagione teatrale del Teatro di Valleggia “Parole & Musica”, per la direzione artistica di Roberto Grossi in collaborazione con il Comune di Quiliano, apre l’otto marzo, Giornata Internazionale della Donna, con una lettura teatrale dedicata a una donna celebre della grande letteratura: Madame Bovary.

Scritto da Chiara Pasetti, che ha fuso parole proprie con quelle di Gustave Flaubert (da lei tradotte), interpretato da Lisa Galantini, già interprete del monologo MOI, dedicato a Camille CLaudel, della stessa Pasetti (in scena proprio a Quiliano lo scorso 8 marzo), e da Massimo Rigo, diretto da Alberto Giusta, lo spettacolo vuole raccontare la genesi del capolavoro del maestro francese a partire dal fallimento della Tentazione di sant’Antonio. Emma Bovary è nell’immaginario comune una donna che vissuto di sogni, di desideri inappagati, di chimere, non riuscendo ad adattarsi alla realtà e alle convenzioni della sua epoca. Per questo romanzo Flaubert finì a processo nel 1857 con le accuse di «oltraggio alla morale, alla religione e ai buoni costumi» e venne assolto (nel testo si ripercorre anche la vicenda giudiziaria attraverso gli atti originali del processo).

Ancora oggi, come aveva previsto, profetico, il suo autore, Emma Bovary ci fa innamorare, commuovere, indignare, a tratti scandalizzare. Qual è il segreto del suo fascino? Quanto c’è di vero nella frase, apocrifa, attribuita a Flaubert: Madame Bovary c’est moi? E in questi tempi di disordine morale, ribellione, lotte per una parità di genere mai raggiunta, possiamo affermare che Madame Bovary sia, in fondo, un po’ tutti noi?

Sabato 8 marzo 2025 ore 21

Madame Bovary c’est moi?

Lettura teatrale liberamente tratta dai testi di Gustave Flaubert

Di Chiara Pasetti

Con Lisa Galantini e Massimo Rigo

Regia di Alberto Giusta

Produzione Associazione culturale Le Rêve et la vie

Teatro Nuovo di Valleggia, Quiliano (SV)

Via S. Pietro, 14, Valleggia (SV)

Intero euro 18, ridotto euro 15

AL TEATRO SACCO IN SCENA “FLEURS”

Sabato 8 marzo, alle 21, all’Antico Teatro Sacco di Savona appuntamento con “Fleurs” – I fiori di Battiato: l’incontro con Alice, Giuni Russo e Milva”, con Marta Giardina, voce, Dino Cerruti, contrabbasso e basso elettrico Simone Sirello, chitarra, Leo Saracino, batteria e percussioni Alberto Mandarini tromba flicorno ed elettronica.

FLEURS i fiori di Battiato: l’incontro con Alice, Giuni Russo e Milva è uno spettacolo che riprende il nome del disco di Franco Battiato uscito nel 1999: un viaggio sentimentale che cammina parallelamente alla sua produzione musicale, dove il Maestro interpreta e ridona vita a brani che ha incontrato e amato, offrendone una versione personale, spesso sorprendente.

Il Teatro ha una disponibilità di posti a sedere limitata pertanto la prenotazione è consigliata.

INFO E PRENOTAZIONI : TEL: 331.77.39.633

EMAIL: info@teatrosacco.com

AD ALBENGA LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “LE SORELLE DELLA NOTTE”

Proseguono gli incontri per la rassegna letteraria curata dalla Libreria San Michele e patrocinata dal Comune di Albenga.

Il prossimo appuntamento sarà sabato 8 marzo all’Auditorium San Carlo di via Roma alle ore 17,30 con un incontro durante il quale le donne saranno protagoniste. “Le sorelle della notte” (Piemme) è il nuovo romanzo di Antonela Forte: dopo il successo de “La strega di Triora” del 2024, l’autrice torna all’anno 1588 con una nuova storia vera e costruisce un racconto corale che esalta il carattere collegiale e virtuoso della comunità di Triora.

Un racconto potente di un processo spietato che ancora oggi parla di sorellanza e resistenza contro autorità troppo spesso ostili ed oppressive nei confronti di donne perseguitate follemente come streghe solo per la loro conoscenza delle erbe e il culto della natura. Antonella Forte, con rigore storico e con una grandissima verve romanzesca, racconta la loro coraggiosa resistenza.

Interviene Erica Crespiani

L’ACCADEMIA MUSICALE RENDE OMAGGIO ALLE DONNE

L’Accademia di Musica del Finale vuole rendere omaggio alle donne con un Concerto tutto al femminile. Domenica 9 marzo alle ore 17 presso il Centro Fontana a Varigotti in via Aurelia 233, le mimose saranno note musicali che le allieve dell’Accademia offriranno agli spettatori; le voci canore saranno accompagnate dagli strumenti musicali delle partecipanti ai vari corsi. Sarà un pomeriggio dedicato all’ ascolto di musica di eccellenza, sia per i brani scelti che per la loro interpretazione.

Il concerto è gratuito ed a libera entrata.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Il nuovo anno prosegue con tante attività e iniziative al Parconatura di Asinolla a Pietra Ligure.

SABATO 8 MARZO alle ore 11.00 GIRETTO A CAVALLO NELL’ULIVETO, mentre nel pomeriggio, dalle ore 15.00, GIOCHIAMO A L’ASINO E IL PASTORE: i partecipanti si cimenteranno nel portare al pascolo i nostri amici asinelli.

E ancora, dalle ore 16.00, torna l’appuntamento con VITA IN MANEGGIO, l’attività per bambini dedicata al mondo equestre: pulizia della stalla, realizzare una treccia di fieno, pulizia del manto e degli zoccoli.

DOMENICA 9 MARZO dalle ore 10.00 A SPASSO CON SANTIAGO, il nostro simpaticissimo pony pronto a sorprenderVi. Alle ore 11.00 COLAZIONE CON L’ASINO, nel quale si potrà scoprire i cibi più golosi, con qualche coccola in stalla.

E il “Women’s Day” avrà una doppia attrattiva: dalle ore 14.00 alle 17.00 CAVALLI IN SPIAGGIA, con passeggiate per adulti e bambini. Dalle ore 14.00, inoltre, il DONKEY SPA CON LE AMICHE, momenti di #benessere e #relax nella natura con gli asini del parco (a tutte le donne uno speciale sconto…).

Sempre a disposizione attività con asini e cavalli su prenotazione. E ricordiamo il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie.

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

